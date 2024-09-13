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Yaşam Eylül ayında beyaz örtü ile kaplandı
Yaşam

Eylül ayında beyaz örtü ile kaplandı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 15:08:00 -
Eylül ayında beyaz örtü ile kaplandı

Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Ağrı Dağı’na yaz mevsiminden sonra sezonun ilk karı düştü.

İki gündür Iğdır’da etkili olan sağanak yağışların ardından bulutların çekilmesiyle Ağrı Dağı'nda yaz mevsiminden sonra ilk kar görüldü.

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı`na yağan kar beyaz bir görüntü oluşturdu.  

Kar yağışının ardından dağın zirvesi adeta kış mevsiminin habercisi oldu. Bu manzara, bölgedeki hava şartlarının hızla değiştiğini ve kışın yaklaştığını gözler önüne serdi.  Iğdır şehir merkezinde de hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü görüldü.

 
İHA

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