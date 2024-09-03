Eylül ayı geldi! Vakalarda son durum nedir?

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Eylül ayı itibariyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının bitmesini beklediklerini ancak arada nadir vakaların olabileceğini söyledi.

Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde KKKA vakasıyla halen bir hastanın tedavi gördüğünü hatırlatan Yılmaz, vatandaşların kene vakalarına önceki yıllara oranla daha duyarlı olduğunu kaydetti.

Yılmaz, “Servisimizde halen bir KKKA hastamız mevcut. Bu sene KKKA vaka sayıları geçen seneye benzer oldu. Hastanemizde bu sene hiç vefat eden olmadı ancak ağır seyreden vakalarımız oldu. Eylül ayında KKKA bitmesini bekliyoruz. Geçen sene, önceki seneler olsun 2002 yılından beri tedbirlerimizle birlikte vaka sayılarının azaldığını söyleyebiliriz. Eylül ayı itibariyle bitiyor ancak arada tek dük vakalar olabiliyor. Vatandaşlarımız önceki yıllara oranla biraz daha duyarlılar. Daha önce bu hastalığı geçirenlerin tekrar hasta olmamaları da hasta sayısını azaltıyor. Daha çok bölgeye yeni giden kişiler KKKA vakalarına maruz kaldığını görüyoruz. Karadeniz bölgesi sahil kesimlerinde fındık zamanı kene ısırması sonucu birçok vatandaşımız sağlık kuruluşlarına müracaat etti ancak bu vakalarda KKKA ateşi görünmüyor" dedi.