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Gündem Eylemini kimseye zarar vermeden sonlandırdı! Fabrika işçileri kurtarıldı
Gündem

Eylemini kimseye zarar vermeden sonlandırdı! Fabrika işçileri kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-02 00:25:00 - 2024-02-02 00:38:52
Eylemini kimseye zarar vermeden sonlandırdı! Fabrika işçileri kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehin tutulan 7 kişi, 9 buçuk saatin ardından operasyonla kurtarıldı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi sona erdi.

Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi operasyonla kurtarıldı, İbrahim Y. adlı eylemci gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünü protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edilen İbrahim Y.'nin ifadesi alınıyor.

İbrahim Y., "Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz vermişti.
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Operasyonun detaylarını paylaşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şunları söyledi:

"İhtiyaç için dışarı çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Alternatif bir takım çalışmalar yapmıştık. Hareket tarzını bir kez daha değerlendirdik. Kıymetli emniyet mensuplarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle ve rehinelere zarar gelmeyeceğini anladığımız anda gerekeni yaptık. 2 silahı vardı. Üzerinde de düzenekler mevcuttu. Dolayısıyla bizler bu konuda hassas davranırız. Her ihtimali değerlendiririz. Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi, tahkikatın detaylarını çalışacaklar"

Vali Seddar Yavuz, şahsın içeride ateş edip etmediği sorusuna ise "Bizim operasyonumuzda herhangi bir ateş etme eylemine girişemedi. Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi" şeklinde cevap verdi.

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