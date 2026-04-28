Eylem yapan madencilerle ilgili umutlandıran gelişme! Maden İşçileri ile işverenler ve bakanlık temsilcileri görüşmeye başladı!

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada: “Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştirilmektedir. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik’ın başkanlığındaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer almaktadır” bilgisi aktarıldı.

UZLAŞMA ZEMİNİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bugün saat 16:00’da başlayan toplantıda, devam eden grev ve eylemleri son erdirmek üzere uzlaşma zemini üzerinde görüşmelerin sürdüğü belirtildi.