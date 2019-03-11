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E.Yeni Malatyaspor İstanbul’da resmi ürün satış mağazası açtı

E.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:07
E.Yeni Malatyaspor İstanbul’da resmi ürün satış mağazası açtı

E.Yeni Malatyaspor Kulübü başkanı Adil Gevrek, “Ankaragücü maçıyla birlikte yeniden başarılı bir sürece gireceğimizi umuyorum. Camiamız bizlere destek olduğu sürece her sorunun üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.


E.Yeni Malatyaspor Kulübü’nün resmi ürün mağazası, ‘YMS Store’ İstanbul Esenler Dörtyol’da açıldı. Mağazanın açılışına İstanbul’da yaşayan Malatyalılar büyük ilgi gösterirken, açılış kurdelesini Ak Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, kulüp başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Erol Bulut, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu birlikte kesti.


Açılışta bir konuşma yapan kulüp başkanı Adil Gevrek, E.Yeni Malatyaspor Kulübü olarak her geçen gün daha da büyüdüklerini ifade etti.


Malatya için önemli bir anı yaşadıklarını kaydeden Gevrek, “Ben bugün bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerime ve Malatya dostlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Kulübümüzün daha önceden store mağazası yoktu ve bu yönde büyük talepler vardı. Önce Malatya’da açtık bu mağazaları, şimdi de İstanbul’da. İnşallah kurumsallaşma adına daha büyük hamlelerimiz de gelecek. Katılan herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


“Ben Ankaragücü maçıyla birlikte yeniden başarılı bir sürece gireceğimizi umuyorum”


Gevrek takımın son durumuyla ilgili konuşarak sözlerine şöyle devam etti:


“İkinci yarıda bir duraklama dönemi içerisine girdik. Bu tür düşüşler bazen yaşanabiliyor. Bu anlamda bizler de kötü gidişin durması adına bazı çalışmalar yapıyoruz. Ben Ankaragücü maçıyla birlikte yeniden başarılı bir sürece gireceğimizi umuyorum. Camiamız bizlere destek olduğu sürece her sorunun üstesinden geleceğimize inanıyorum.”

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:07
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