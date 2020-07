Ey ayrımcı Koç sana laf düşmez!

Hasan Eğrigöz Ankara

Koç Holding’in, toplumun en küçük yapı taşı olan aile kurumunu dinamitleyen İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyerek, basın açıklaması yayınlaması sert tepkilere neden oldu... İstanbul Sözleşmesi’nin sadece kadınlara şiddeti önlemeye yönelik bir sözleşme olmadığını ve içinde sapkınlıklara özgürlük içeren, aileyi parçalamaya yönelik pek çok maddenin de bulunduğuna dikkat çeken Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fetih Ahmet Alparslan, şunları dile getirdi:

Karanlık odaklar su taşıyor

“Koç Holding, Türk aile yapısını parçalamaktan başka bir işe yaramayan İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmakla, yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada aileyi parçalamayı ve sapkınlıkları yüceltmeyi amaçlayan karanlık odakların değirmenine su taşımaktadır. Hepimizin bildiği gibi bu karanlık odaklar tüm insanlığı felakete sürüklemeyi, dünyayı daha kolay sömürülebilir bir köle cenneti haline getirmeyi amaçlamaktadır. Türk halkının ürünlerine ödediği paralarla ülkemizin en büyük grubu haline gelen Koç Holding’in, milli meselelere arka çıkmak bir yana, içinden çıkıp büyüdüğü halkın felaketini hazırlayan bir paçavraya canla başla sahip çıkması, ayrıca hepimizi düşündüren bir durumdur” değerlendirmesinde bulundu.

Derhal feshedilmelidir!

Aile yapısını bozmak isteyen İstanbul Sözleşmesi’nin derhal feshedilmesi gerektiğini ifade eden Din-Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, şu değerlendirmede bulundu: “İstanbul Sözleşmesi yılan hikayesine döndü. Bu bir an önce çözülmelidir. Bununla ilgili toplantılar, basın açıklamaları yaptık. İstanbul Sözleşmesi 2012 yılında Avrupa Birliği standartlarında Türkiye’deki dernekler tarafından projeli bir şekilde aile yapısını çökertmek, bizim inanç değerlerimizle bütünleşmiş, kültürel değerlerimizle yoğrulmuş aile yapımıza karşı açılmış, düzenlenmiş olan bir yasadır. Bunun kaldırılması noktasında Cumhurbaşkanımız da dikkat çekti. Biz bu sözleşmenin artık gündemden düşmesini, feshedilmesini, Meclis açıkken de bunun kanunlarla birlik yeniden dizayn edilmesini talep ediyoruz.” Diyanet Bir Sen Genel Başkanı Hasan Türüt de, şunları ifade etti:

“Koç’un ülkeye menfaati yok”

“Koç Holding’in duruşu, safı bellidir. İstanbul sözleşmesi de zaten bu tür insanların gizli planlarıyla meydana gelen bir şeydir. Onun için her zaman kınıyoruz. Ülkemizin menfaatine en ufak bir katkısı yok. Her darbenin yanında olan, her olumsuzluğun yanında olan, Gezi olaylarında finansman sağlayan, vatana kötülük yapan bir gruptur.”

Gezi tutmadı hedef aile!

Süresiz Nafaka Mağdurları Başkanı İlhan Ergincan ise, şunları söyledi: “Koç Holding, kadın haklarını koruduğu için İstanbul Sözleşmesine bağlı kalınmasını istemiş. Daha önce ağaçlar için Gezi kalkışmasını destekleyen Avrupa güdümlü Koç Holding, şimdi de aile yapımıza dinamit koyan İstanbul Sözleşmesi kalkmasın diye aklınca hükümetimize muhtıra veriyor. Uyan Müslüman uyan, daha önce gezi ile ülkemizi yıkmaya çalışanlar şimdi aileyi yıkan yasalar kalkmasın diye ülkemizi yıkmaya çalışıyorlar. ‘La Galibe İllallah’ Allahtan Başka Galip Yoktur.”

Sözleşme şiddeti körüklüyor

Boykot çağrısı yapan Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik de şunları kaydetti: “Siz; kadın hakları, erkek hakları, şiddetle mücadele, ayrımcılıkla mücadele adı altında, kandan, istismardan, çocuk istismarından, fuhuştan, faiz lobisinden beslenen yapı olarak faaliyet göstereceksiniz ama bu tarafta da toplumsal cinsiyet eşitliği maskesiyle eşcinselliğin teşvikini yapacaksınız, oradan da ahlaksız bir toplum oluşturma amacında olan İstanbul Sözleşmesi’nin arkasında duracaksınız. Sözleşme zaten şiddeti körüklüyor. Çıktığı günden bugüne cinayetler arttı. Toplumsal cinsiyet eşitliği, Türkiye’den önce uygulanan ülkelerde de tecavüzü, tacizi, şiddeti artırdı. Türkiye’nin de buraya gitmesi isteniyor. Yani küresel savaş; aileyi yok etme savaşı. Bunun adını şiddeti önleme, ayrımcılığı önleme diye koymuşlar. Yani zaten bunlar gerçek, samimi olsalar HDP’nin olayında Türkiye ayağa kalkardı. Tüm iş adamları derneklerimizi ve firmalarımızı açıklama yapmaya davet ediyoruz. Herkesi Koç firmalarını boykota davet ediyoruz.”