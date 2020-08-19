Exodus-Deja Vu sergisi internet üzerinden dünyanın her yerinden izleyicilerle buluşuyor

ANKARA (AA) - FİRDEVS BULUT KARTAL - Dünyaca tanınan fotoğrafçıların, mültecilerin acılarını belgeleyen fotoğraflarının internet üzerinden izleyiciyle 20 Haziran'da Dünya Mülteciler Günü'nde buluştuğu "Exodus-Deja Vu" sergisi, açılmasından bu yana uluslararası beğeni kazandı.

Serginin küratörü Patrice Vallette, serginin şu ana kadarki seyrine ve kaydettiği başarıya dair izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

"Dejavu" sözcüğü evlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda kalan insanların durumunu tasvir ettiğini belirten Vallette, "Sergi için seçtiğimiz isim Exodus-Deja vu. Çünkü insanlar farklı nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalıyor, bu durum kitlesel bir göç yaratıyor. Dejavu (bir anı daha önce aynı şekilde yaşadığını düşünme hissi) terimini seçmemizin sebebi ise dünyadaki insanlarının neredeyse tümünün anlayabileceği bir kavram olması. Ayrıca mültecilerin son yüzyılda yaşadıkları dünya çapında bir dejavuya sebep oluyor, hafızada sürekli yineleniyor." ifadesini kullandı.

Vallette, projenin ilk kez, dünyaca tanınan Türk foto muhabiri Coşkun Aral'ın Malezya'da tanışmasıyla ortaya çıktığını ifade ederek, "Onun çektiği, 1991'de Saddam zulmünden Irak'tan Türkiye'ye kaçan mültecilerin fotoğraflarını gördüm ve çok etkilendim. Bu aslında Suriyeli mültecilerin göç hikayesinin de başlangıcıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Serginin ana fikrinin mültecilere odaklanan bir anlatı yaratmak olduğuna işaret eden Vallette, ilk serginin 2015'te Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da açıldığını, sergideki fotoğrafların aynı zamanda bir kitapta toplandığını kaydetti.

Vallette, daha fazla insanın ilgisini sergiye çekebilmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, okullarda ve üniversitelerdeki etkinliklerden etkileşimli sonuçlar aldıklarını aktardı.

- “Yeni gerçekliği kabullenmek, işimize odaklanmak zorundaydık”

Vallette, "Aslen bu yıl sergi, New York’ta 20 Haziran’da başlayacaktı ama sonra bunu yapamayacağımızı kabul etmek zorunda kaldık. Yaptığımız şeye odaklanmalıydık. Elimizdeki imkanlarla bunu 20 Haziran'da internet üzerinde seyircilere açmayı düşünmeye başladık. Pandeminin kaosundan yeni bir fırsat oluşturduk." dedi.

Küratör Valette, sergiyi internet üzerinden yapma konusunda fotoğrafçılardan da çok olumlu ve destekleyici tepkiler aldıklarını belirtti.

Şimdiye kadarki ilgiden çok memnun olduklarını ifade eden Vallette, "Pandeminin tam ortasındayız ve bir çare bekliyoruz ancak aşımız şimdilik yaratıcı olmak, birbirimizi desteklemek ve bu konuda hep beraber olmak. İnsanlar gerçekten bir araya geldiğinde, tıpkı foto muhabirlerimizin zorluklara rağmen yaptığı gibi gerçek iyileşme başlayacak." diye konuştu.

- Medya, krizleri ve acıları tasvir etmede büyük rol üstleniyor

Vallette, medyanın, servis ettiği görüntülerle ve gazetecinin yaptığı haberlerle kriz bölgelerinde insanların çektiği acıyı tasvir etmek açısından önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, şoke edici, duygusal olarak rahatsız edici görüntülere bakmak ve bunları paylaşmanın bir paradoks yarattığına işaret etti.

Şok etkisinin gerçeğe zarar vermemesi gerektiğinin altını çizen Vallette, “Çalışan bir makine var (medya) ve onu her dakika beslemeniz gerekiyor ama aynı zamanda profesyonel vicdan da olmalı, korkunç olanla gerçek olan arasında bir denge olmalı. Sergimiz sadece bu rahatsız edici resimleri göstermiyor, bir deneyim yaratıyor. Gördüklerimiz her zaman bize geri döner. Exodus-Deja vu'nun sorduğu soru şu: İnsanların acılarını onlara göstererek haklı çıkarıyor muyuz? Onları sürekli göstermemiz gerekiyor mu?" ifadesini kullandı.

Vallette, bu sorulara yönelik iyi ve mutlak bir cevabın olmadığını, Exodus-Deja vu’nun yapmaya çalıştığı şeyin yalnızca rahatsız edici görüntüleri ortaya koymak değil izleyicileri bu deneyimin bir parçası yapmak olduğunu söyleyerek, “Ege sahillerinde yıkanan Suriyeli çocuk, küçük Aylan Kurdi’yi hatırlar mısın? Türkiye’nin İzmir kentindeki arkadaşlarımdan biri ve gazeteci olanı bazı fotoğraflar çekti. Onların (fotoğraf) tamamını bana gönderdi. Onları gördüm ve hala bende. Bunlar, tıpkı Aylan Kurdi gibi plajda ölü yatan birçok çocuk ve yetişkinin fotoğrafları." dedi.

Bir anekdotu anlatan Vallette, “O sıralar Alman Şansölye Merkel’in bu resimleri gördüğünü duydum. Almanya’nın sınır kapılarını bir milyon çocuğa açtığı zamandı. Özel bir resimle konuşmasını tamamladı." ifadesini kullandı.

- Hikayesi olan her proje fotoğrafçılığa katkı sağlar

Exodus-Deja vu projesinin kendi ajansları Visioncy için çok önemli bir proje olduğunu belirten Vallette, "Çok öğrendik, ilerledik." değerlendirmesine yer verdi.

Vallette, hikayeyi gösterecek ve özel bir yaklaşıma sahip olacak her projenin fotoğrafçılığa katkıda bulunabileceğini düşünerek, “Uzun süredir fotoğrafçılarla birlikte çalışıyorum. Uygun bir platformumuz olduğu müddetçe büyümek istiyoruz ve fotoğrafçılığa katkıda bulunabiliriz." diye konuştu.

Dünya genelinde çok sayıda olduğu için mülteci krizlerine dikkat kesilmenin çok zor olduğunu belirten Vallette , "Örneğin Venezuela ve Meksika’da 3 milyondan fazla mülteci var ama bu krizlerin tamamına aynı anda dikkatimizi veremiyoruz." dedi.

- "Anadolu Ajansı ve foto muhabirlerine teşekkür"

Bir haber ajansının asıl işinin sergi veya küratörlük olmadığını kaydeden Vallette, belki de gelecekte gideceğimiz yerin böyle bir dünya olduğunu kaydetti.



Vallette, dünyanın dört bir yanından fotoğraflarla ilgili mesajlar göndermek için birbirlerini destekleyen farklı alanlardan profesyonelleri dört gözle beklediğini belirterek, "Projeyi desteklediği için Anadolu Ajansına teşekkür ederim." dedi.



Küratör, editör, basın ajansları ve foto muhabirlerin bu türden eşsiz bir anlatı oluşturmak için el ele çalışmaları gerektiğini ifade eden Vallette, fotoğrafın her dili kapsadığını, foto muhabirlerinin çalışmalarını destekleme, derecelendirme ve tanıtmaları için en iyi zamanın bu olduğunu söyledi. Vallette, projedeki emekleri için aralarında Coşkun Aral, Guillermo Arias, Jean Chung, Greg Constantine, Fabiola Ferrero, Suthep Kritsanavarin, Yalda Moayeri, Roland Neveu, Atılgan Özdil, Sergey Ponomarev, Rahman Roslan ve İssa Touma'nın da bulunduğu tüm değerli foto muhabirlerine teşekkür etti.

- Sayılarla Exodus-Deja vu

İlk haftasında sergiyi görmek için web sitesini 7 bin 100'ün üzerinde kişi ziyaret etti.

Sergi ekibi, 13 fotoğrafçı, gazeteciler ile BM ve AB Göç Departmanı yetkilileriyle röportaj yaptı.

Çevrimiçi röportajları 1300'den fazla ziyaretçi takip etti.

Sergi hakkında 30'dan fazla basın makalesi yazıldı.

Eylül'de serginin sona ermesiyle Exodus-Deja vu ekibi, seyirci rakamlarıyla ilgili detaylı rapor yayımlayacak.



- Sergi, eylüle kadar açık

Exodus-Deja vu sergisi, dünyadaki mültecilerin sorunlarına dikkat çekmek 2015'te Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da açılmış, ardından Bangkok, Chiang Mai, Ankara ve İstanbul'da açılan sergilerle devam etmişti.

Bu yıl New York'ta bir mekanda açılması planlanan sergi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizatörler modern teknolojinin sunduğu sanat ve fikirlerin ifade edilmesine yönelik çeşitli olasılıkları bir araya getiren sanal bir sergi için gerekli hazırlıkları tamamladı.

Başlangıçta 5 fotoğrafçının katkılarıyla açılan sergi, şimdi dünyanın çeşitli bölgelerinde foto muhabirlerinin mültecilerin tehlikeli yolculuklarını yakaladıkları anları gözler önüne seriyor.



Dünyada çatışma bölgelerinde çalışmış ünlü foto muhabirlerin eserlerine yer veren sergi eylüle kadar açık kalacak.

Projede yer alan fotoğrafçılarla yapılan söyleşiler her gün projenin Instagram sayfasında yayımlanacak.

Sergi, "www.exodus-dejavu.com" adresinden çevrim içi izlenebiliyor.