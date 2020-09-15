Excalibur Arena PUBG Lite Turnuvası başlıyor

İSTANBUL (AA) - Global arenanın en popüler oyunlarını oynayan amatör ve profesyonel oyunseverleri bir araya getirmek amacıyla oluşturulan "Excalibur Arena", ilk turnuvasını PUBG ile birlikte DLive platformunda gerçekleştiriyor.



Casper açıklamasına göre, Excalibur ile yeni nesil canlı yayın video platformu DLive'ın ortaklaşa düzenlediği "Exalibur Arena PUBG Lite Solo Turnuvası", 19 Eylül'de tüm oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye'den 18 yaşın üzerinden tüm oyuncuların katılabileceği turnuva, 19 Eylül'de başlayacak. 2 bin 400 oyuncu, 4 hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 100'er kişilik gruplarda rekabet edecek. Her hafta, haftanın en iyi 25 oyuncusu final haftasına kalacak ve son hafta en iyi 100 oyuncu arasında da final gerçekleşecek.



Excalibur Arena'da hem kazananlara hem katılımcılara hem de canlı yayın izleyicilerine hediye ve ödüller verilecek. Toplamda 30 bin TL değerindeki ödül havuzlu PUBG Lite Turnuvası'nda, nakit ödüllerin yanı sıra oyun içi ödüller ve oyun ekipmanları oyunseverlerin olacak.



Yarışmanın birincisine ise Excalibur'un G770 modeli hediye edilecek. Modelde; Intel 10. Nesil işlemcisi, 5mm'lik çerçevesi, yeni ekran kartları ve RAM seçenekleri ile yüksek oyun performansı sunuluyor.



Yarışmada 10'a giren kişiler de toplamda 10 bin TL'lik nakit ödül kazanacak. Ayrıca, katılan ilk bin 500 kişiye, üst tura çıkanlara, elenenlere çeşitli oyun içi eşya ödülleri dağıtılacak.



19 Eylül'de başlayacak turnuva DLive platformundan canlı olarak yayınlanacak. İzleyicilerin de hediyeler kazanacağı Excalibur Arena'da, bir kişiye Casper VIA G4 cep telefonu ve tüm izleyicilere 50 PUBG Lite oyun içi kozmetik kodu hediye edilecek.



17 Eylül'e kadar kayıtların alınacağı turnuva hakkında detaylı bilgiye https://www.casper.com.tr/excalibur-arena adresinden ulaşılabiliyor.



