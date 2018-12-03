Evlilikte bu hatalara düşmeyin

İşte para-pul, arkadaşlar, anneler, babalar konusunda çelişkiler birer ikişer sökün ediyor. Tartışmalar, ileri geri sözlere, kırılmaya, küsmelere yol açıyor. Değmez! Özen gösterin ve şu hatalara düşmeyin:

1 - Para

Yeni evli çiftler için önemli bir konu para!. “Sanki yıllanmışlar için değil mi” diyeceksiniz; haklısınız, onlar için de bitmez sorundur para.. Para üzerinde anlaşılamadığında boşanmalara sebep olur. Gençler, eğer birkaç yıl içinde ev almak istiyorsanız para daha çok önem kazanır. Parayı değerlendirme ve birikim konusundaki düşüncelerinizi konuşun. Geleceğinizle ilgili para planlaması yapın. İsraftan kaçının. Tasarruf en varsılların bile sigortasıdır, asla aklınızdan çıkarmayın.

2 - Arkadaşlara yabancılaşmak

Evlendikten sonra çoğu çift arkadaşlarını ikinci plana atar. Başarılı evililiklerde arkadaşlarınızı, çevrenizi hayatınızda tutmalısınız. İyilik dolu kalbinizi evlilik adanızda gizlemeyin. Arkadaşlardan uzaklaşma, yeni evliyken gelmelerini istememe, evlilikle ilgili onları zorlama, eşinizin her zaman yanınızda olmasını isteme gibi şekillerde baş gösterir. Arkadaşlarınızın sizden uzaklaşmaması için hep beraber vakit geçirebileceğiniz ortamlar oluşturun.

3 - Kilo almak

Yeni evliler balayından sonra azar azar kilo almaya başlar. Evlendiğiniz gibi kalmak için neye dikkat etmelisiniz? Birbirinizin kilo hedeflerine saygı duyarak beslenme ve egzersiz planı yapmanız, kilo almadığınız zaman kendinizi ödüllendirmeniz ya da birbirinizi motive ederek cesaretlendirmeniz yeterli olabilir.

4 - Aileler

Çiftlerin yüzde 50’si anne, baba veya kardeşleriyle ilgili evlilik problemleri yaşıyor. Bu durumda ne yapmalısınız? Öncelikle yeni kurduğunuz birliktelikle ilgili sınırlarınızı iyi çizin. Eşinizi, ailesinin gücünüze giden davranışlarından ötürü suçlamayın. Ailenizle ilgili başkasından duymak istemeyeceklerinizi başkasına söylemeyin. Evliliğinizle ilgili sırlarınızı ailenizle paylaşmayın.

5 - Dürüst olun

Evlendikten sonra herşeyi yapabileceğinizi ve söyleyebileceğinizi düşünmeyin. Anlaşamadığınız konular her zaman olacaktır. Nasıl dürüst ve empati yaparak tartışırsınız? Hangi konu hakkında tarışacağınızı belirleyin, konuyu dağıtmayın. Gerçekten sinirlenmeye başladığınızda kalkıp yürüyün, tuvalete veya başka bir odaya gidin; soluklanın, birkaç dakika sakinleştikten sonra devam edin. Daha sonra pişmanlık duyacağınız şeyler düşünmeyin. Yapıcı hareket edin.