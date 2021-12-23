Evlilik öncesi SMA testi yaptırmak isteyenler bu testin nerede ücretli mi ücretsiz mi yapılacağını araştırmaya başladı.

SMA nedir?

Spinal motor nöronlarının yani omurilikte bulunan motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak proksimal yani vücut merkezine yakın kasların tutulumuyla, vücutta iki taraflı olarak güçsüzlüğe yol açan, kaslarda ilerleyici bir güçsüzlüğe ve atrofiye yani kas kaybına yol açan genetik geçişli bir hastalıktır.

Evlilik öncesi SMA testi nerede yapılır? SMA tarama testi sağlık ocaklarında yapılıyor mu?

Evlilik öncesi SMA tarama testleri zorunlu hale getirildi. Evlilik hazırlığı yapanlar ise tarama testinin nerede nasıl yapılabileceğini araştırıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada “SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, aile hekimliklerimizde bugün itibarıyla uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.