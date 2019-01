Evlilik çaba ister

Evlilik, sadece iki insanın toplumsal kaygılar ve alışkanlıklar sebebiyle devam ettirebileceği bir kurum değildir. Önemli olan çiftlerin evliliğin keyfini yakalaması ve hem beraber hem de tek başlarına mutlu olabilmeyi başarabilmeleridir.

Hayatınızda, seveceğiniz, güvenebileceğiz, cesaretlendireceğiniz ve sizi cesaretlendirecek, birlikte gülüp, birlikte ağlayacağınız, birlikte büyüyeceğiniz, yalnız ama yalnız size ait birisinin olduğunu bilmek evliliği olağanüstü keyifli kılar.

Ancak bazı çiftler evliliğin getirdiği tatlı sorumlulukları birer yük olarak görüp, evliliği birtakım özgürlüklerin kısıtlanması gibi algılarlar.

Evlilik, kişileri eksiltmek veya kısıtlamak değil, tamamlayıp çoğaltmayı amaçlar. Çiftler birbirlerinin eksiklerini tamamladıklarında tek başlarına olabileceklerinden daha büyük ve güçlü olurlar.

Çaba gösterin

Kaçıncı yıldönümünüzü kutlarsanız kutlayın, mutlu bir evlilik her dönem zaman ayırmanızı, çaba göstermenizi gerektirir. Çiftleri boşanmaya kadar götüren yaptıkları en büyük hata, başlatmak için o kadar uğraş verdikleri evliliklerini, canlı tutmak için hiçbir çaba göstermemeleri. Oysa her geçen yılla birlikte, evliliğinize gösterdiğiniz özeni de artırmanız gerekiyor. Sadece evlenmeden önce ya da evliliğin başında değil, her zaman birbirinizi anlamaya, birbirinize saygı gösterip, nazik ve hoşgörülü davranmaya çalışmalısınız.