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Evliler dikkat! Yargıtay'dan emsal nitelikte 'cimrilik' kararı

Adana'da görülen bir boşanma davasında yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, cimriliği ekonomik şiddet saydı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:27
Evliler dikkat! Yargıtay'dan emsal nitelikte 'cimrilik' kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, baktığı bir boşanma davasında, erkeğin "aşırı cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığı, bu nedenle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu" sonucuna vardı.

Adana'da bir çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açtı. Adana 8. Aile Mahkemesinde görülen davada, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edildi. Tarafların boşanmalarına karar veren Mahkeme, kadının maddi ve manevi tazminat taleplerini, eşlerin eşit kusurlu sayılmaları nedeniyle reddetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, yapılan yargılama ve toplanan delillerden, kadın ve erkeğin eşit kusurlu sayılamayacağı tespiti yapıldı.

Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarının yanında erkeğin ayrıca, "aşırı cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığı"nın da anlaşıldığı belirtilen kararda, gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin, kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğunun kabulünün gerekeceği vurgulandı. Kararda, buna rağmen hatalı kusur belirlemesi ile tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulünün doğru olmadığı, bunun bozmayı gerektirdiği kaydedildi.

"Olaylar kadının kişilik haklarına da saldırı teşkil ediyor"

Daire ayrıca, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin, kadına nazaran daha ağır kusurlu olması nedeniyle boşanmaya sebebiyet veren olayların aynı zamanda kadının kişilik haklarına da saldırı teşkil eder nitelikte olduğu sonucuna vardı.

Kadının boşanma sonucu eşinin maddi desteğinden yoksun kalacağına işaret eden Daire, kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun, "maddi ve manevi tazminat"ı düzenleyen "Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir." hükümlerini içeren 174/1-2. maddesinin koşullarının oluştuğuna karar verdi.

Kararda, "Gerçekleşen bu duruma göre, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, kusurun ağırlığı, hakkaniyet kuralları gözetilerek kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken eşit kusurlu oldukları yönündeki hatalı kusur belirlemesi sonucu kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin şartları oluşmadığı gerekçesiyle reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir." denildi.

"Daha uygun nafakaya hükmedilmeli"

Yerel mahkemenin kadın için belirlediği "yoksulluk nafakası"nı da az bulan Daire kararında, "Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre kadın yararına hükmolunan yoksulluk nafakası azdır. Mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır." tespitleri yapıldı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:27
  1. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
  2. boşanma davası
  3. Adana 8. Aile Mahkemes
  4. maddi ve manevi tazminat
  5. Türk Medeni Kanunu
  6. yoksulluk nafakası

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga7 sa önce
    cimrilik göreceli bir kavramdır. gelire göre değişir. ayda bin lira kazanan bir insan ile ayda 10 bin kazanan veya 50 bin ya da 100 bin kazanan insan için cimrilik kriterleri farklıdır. aslında bunu somutlaştırmak lazım. belli kriterlerin konulması ve bu kriterler sonucu cimriliği ortaya çıkan insanların kınanması gerekir.
  • Şükrü BaşarıkanŞükrü Başarıkan7 sa önce
    Türk ailesine vurulan darbe, artık iyice gün yüzüne çıkmaya başladı, siyonistlerin ve darbeci terörün yıkamadığı Türkiyeyi, AB uyum yasaları altında, aile birlikteliğine kin ve intikam duygularını yerleştirenlerin asıl hedefleri yasal uygulamaları Müslüman toplumuna dayatarak aile birlikteliğini bozup dağıtacaklar, aileye yapılan bu darbe girişimini tankların önünde duran şehit ve gazi olan toplumun feryadı darbe girişimini durdurdu, yalnız aileye yönelik bu darbeyidurduramıyor, ancak buna vicdani duyarlı yetkililer müdahale ederek durdurabilir.
  • HakanHakan7 sa önce
    Yargitay bence erkegi cimri olarak agir kusurlu görecegine erkeğin az kazanmasinda birinci sebep olarak ona mureffeh yasayabilecek olanaklari saglamayan devleti cimri olarak görmelidir devlet ve isverenler erkek vatandasina cimriyken kocasi ne yapsin
  • mazlummazlum8 sa önce
    Bu zamanda evlenmek erkeğe zulümdür(acıyan Allah erkeklere acısın)
  • hürhür9 sa önce
    ve kadın yarı tanrı ilan edildi diye bir karar çıkacak gelecekte az kaldı.
  • MuradMurad9 sa önce
    Yıllardır çocuğumu göremiyorum kanunlar benden tana deyip çocuğumu bana düşman eden bir hanımefendi var karşımda... ve sonunda başardı çocuğumu düşman etti ve kindar etti kimin sayesinde... bu kanunları düzeltmek için neden düzeltmeler yapılmıyor neden bizleri çıldırtmaya uğraşılıyor, neyin peşindesiniz... yazık ya duyun artık
  • DermanDerman9 sa önce
    Elinde cekic olan baskasini civi gorurmus boyle kanunla,birileri baskasini somururmus.
  • Orhan Orhan 9 sa önce
    Mide bulandiran karar

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