“Evlerinize ateş yağsın”ı sürdürüyorlar: “Başınıza taş yağacak”
17-25 Aralık emniyet-yargı darbesi sırasında Pensilvanya’da CIA’in kontrolünde konuşma yapan Fetullah Gülen, kendisine ve örgüte yönelik siyasi iktidara darbe yaptığı eleştirilerine karşı, oturduğu yerden ayağa kalkarak ve iki ellerini açarak “Evlerinize ateşler yağsın” bedduası yapmıştı.. O bedduanın FETÖ liderinin kendisine döndüğü, geçen 9 yıllık süreçte aşikar iken, şimdi de sahneye talebeleri çıktı.
Türkiye genelinde FETÖ’cülere mali yardım organizasyonuna imza atan örgüt mensuplarına yönelik operasyon kapsamında, Çorum’daki daha önce kendisi de cezaevinde olan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınmayı, Sevinç Özarslan isimli örgüt yandaşı gazeteci Twitter hesabından eleştirdi..
‘‘Başınıza taş yağması yakındır. Bugün Çorum’da bir ÇİFTÇİ, eski koğuş arkadaşlarının ailelerine yetiştirdiği elma, patates ve soğandan verdiği için tutuklandı.” paylaşımı yapan Özarslan, @CorumValiligi ve @adalet_bakanlik hesaplarını etiketlerken, lideri Fetullah Gülen’in “evlerinize ateşler düşsün” bedduasını hatırlatmış oldu.