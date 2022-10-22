“Evlerinize ateş yağsın”ı sürdürüyorlar: “Başınıza taş yağacak”

Türkiye genelinde FETÖ’cülere mali yardım organizasyonuna imza atan örgüt mensuplarına yönelik operasyon kapsamında, Çorum’daki daha önce kendisi de cezaevinde olan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınmayı, Sevinç Özarslan isimli örgüt yandaşı gazeteci Twitter hesabından eleştirdi..

‘‘Başınıza taş yağması yakındır. Bugün Çorum’da bir ÇİFTÇİ, eski koğuş arkadaşlarının ailelerine yetiştirdiği elma, patates ve soğandan verdiği için tutuklandı.” paylaşımı yapan Özarslan, @CorumValiligi ve @adalet_bakanlik hesaplarını etiketlerken, lideri Fetullah Gülen’in “evlerinize ateşler düşsün” bedduasını hatırlatmış oldu.