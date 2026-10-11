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Gündem Evlerinin önündeki alabalık havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Evlerinin önündeki alabalık havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Evlerinin önündeki alabalık havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaklaşık 25 yıl önce alabalık yetiştiriciliğinde kullanılan havuza düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Üzücü olay, Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyü Yukarıdan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde yaklaşık 25 yıl önce alabalık yetiştiriciliği amacıyla kullanılan havuza düşen 2 yaşındaki Hasan İsmail Öztürk, suda boğulma tehlikesi geçirdi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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