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Evlerin daha az tozlanması için nasıl önlemler alınabilir?

Toz sorununun önüne geçmek bir hayli zor iştir. Tozları tamamen yok edemeseniz bile yayılma hızlarını alacağınız basit önlemlerle yavaşlatabilirsiniz.

16 Temmuz 2019 Salı 17:40
Evlerin daha az tozlanması için nasıl önlemler alınabilir?

Yaz mevsimiyle birlikte pencereler, balkon kapıları kapanmaz oldu. Hal böyle olunca da evlerin için toz dolmaya başladı. Elbette, pencereler kapalı bile olsa evler tozlanacaktır. Ancak tozlanma hızını alacağınız birtakım önlemlerle azaltabilirsiniz. İşte, evlerinizin daha yavaş tozlanmasına yardımcı olacak önlemler!

Giysilerinizi silkeleyin

Dışardan eve geldiğiniz giysileri odada değil banyoda çıkarmalısınız. Giysileri kirliye atmadan önce ise mutlaka silkelemelisiniz.

Dağınıklıkları kaldırın

Özellikle çocuklu evler bir hayli dağınık olur. Bu dağınıklıklar da akarların en sevdiği yerlerdendir. Bu nedenle oyuncaklar mutlaka kapalı kutularda ya da dolaplarda muhafaza edilmeli.

Halı kullanmamaya özen gösterin

Halısız olmaz düşüncesi toplumumuzda yaygın bir düşüncedir. Halıları elektrik süpürgesiyle her gün çekseniz bile halının derinliklerine yerleşen tozlardan kurtulmanız mümkün değil. Halılara yerleşen akarlar odalardaki mobilyaların tozlanmasına da sebep olur.

Çarşafları sık sık değiştirin

Yatak çarşaflarını üç günde bir değiştirmeniz çok önemli. Ayrıca her sabah çarşaflar kesinlikle silkelenmeli. Siz fark etmeseniz bile çarşaflar toz ve bakteri tutma konusunda bir hayli yeteneklidir.

Klima ve vantilatöre dikkat

Evlerinizde klima ve vantilatör kullanıyorsanız bu elektronik cihazlar bulundukları ortamların hızlıca tozlanmasına yol açar.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:40
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