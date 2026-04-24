Evleri soyan çeteye 'Son Balkon' operasyonu: 5 milyonluk şebeke çökertildi!

Samsun'da gözetledikleri en az 10 farklı ikamete balkonlardan girerek yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlenen hırsızlık şebekesi, polisin "Son Balkon" operasyonuyla çökertildi.

Samsun’da 2025 ve 2026 yıllarında İlkadım ve Atakum ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının failleri tek tek tespit edildi. Şüphelilerin hedef aldıkları evleri önceden izledikleri, içeride hareket olup olmadığını kontrol ettikleri ve genellikle uzun süre kullanılmadığı değerlendirilen yazlık, villa ve bağevi tarzı konutları tercih ettikleri belirlendi. Güvenlik kamerası bulunmayan yapıları seçen zanlıların, cam kırarak ya da balkonlardan içeri girip kısa sürede hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaştıkları ortaya çıktı. Aynı yöntemle 10 farklı evi soyan şüphelilerin yaklaşık 5 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

ELE GEÇİRİLEN MALZELER VE PARALAR SAHİPLERİNE İADE EDİLDİ

Polis ekiplerince düzenlenen "Son Balkon" operasyonunda kimlikleri belirlenen 4 şüpheli eş zamanlı olarak yakalanırken, şüphelilerin banka hesaplarındaki 1 milyon 600 bin TL'ye bloke konuldu.
İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 350 bin TL değerinde ziynet eşyası, 1 milyon TL değerinde kol saati, 100 bin TL değerinde teknolojik ev aletleri, 50 bin TL değerinde parfüm, nakit para ve döviz ile birlikte hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, termal dürbün, çeşitli kıyafetler ve 7 kesici alet ele geçirildi.

Hırsızlık anı ile hırsızın sopa ile kamerayı çekimini engelleme anı saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi.
Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerden V.Ç. (32) ve N.Ç. (26) ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. T.G. (34) ve H.K.'nin (59) ise sorgulamaları devam ediyor.

