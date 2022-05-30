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Aktüel Evlere yaklaşan yangın söndürüldü
Aktüel

Evlere yaklaşan yangın söndürüldü

Muğla'da, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 23:35:00 -

Muğla-Bodrum'da, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Müskebi Mahallesi Üniversite Caddesi kenarındaki otluk ve makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevlerin evlere yaklaştığı yangın, itfaiye ve vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının etkili olduğu yaklaşık dört dönümlük alanda soğutma çalışması yapıldı.

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