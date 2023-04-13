Evlenmek isteyenlere 150 bin lira faizsiz uzun vadeli kredi Artık bekarlığa mazeret yok

AK Parti’nin açıkladığı seçim beyannamesi gençleri heyecanlandırdı. Kimi faize bulaşmadan yuva kurabilecek olmanın, kimi hayal ettiği telefonu alabilecek olmanın kimi de mülakatsız işe girebilecek olmanın heyecanı içinde olduğunu söyledi.



Mustafa Talha Dörtkardeşler.



EVLENMEK İSTİYORDUM AMA İMKANIM YOKTU

Mustafa Talha Dörtkardeşler: “23 yaşımda yeni mezunum. Allah nasip ederse evlenmeyi düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızı dinledim ve özellikle evlenecek gençler için evlilik yardımı yapılacağını vaat etmesi beni mutlu etti. Bu adım, evlenmek isteyen ama imkanı az olan gençler için çok önemli. Ayrıca faizsiz bir yardımın yapılacak olması da mutlu ve huzurlu evliliklerin yolunu açacak.”

DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Yusuf Ardahan Doğangüneş: “Üniversite öğrencisiyim. Kız arkadaşım ile evlilik hayali kuruyorduk ancak hayat pahalılığı bu konuda bizi düşündürüyordu. Gençler için faizsiz, 2 yıl ödemesiz evlilik kredisi verileceğini duyunca açıkçası çok sevindim. Bunun hayata geçmesini dört gözle bekleyeceğiz. Öte yandan, ücretsiz internet ve teknoloji ürünlerinde vergi muafiyeti sağlanacak olması da bizi ziyadesiyle memnun etti. CİMER'den bilgisayar için talepte bulunmuştum. Cumhurbaşkanımız sağ olsun gençlerin isteklerine kayıtsız kalmadı.”

İlayda Alemdar.

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MÜLAKATIN KALKMASI HAKKANİYETLİ OLDU

İlayda Alemdar: “Üniversite öğrencisiyim. Kamuya alımlarda mülakat yapılması ve buna dair eleştiriler bizi endişelendiriyordu. Şimdi mülakatların kaldırılacağı hakkaniyet açısından doğru oldu. Eğitimimiz dolayısıyla internet kullanımımız da çok oluyor, haliyle önemli bir oranda internete de para harcıyoruz. Biz gençler için açıklanan müjdelerde aylık 10 GB ücretsiz internet olduğunu da öğrendim, çok sevindim. Gençler için açıklanan her başlık çok önemli, teşekkür ederiz.”

Enes Parlak.



RAHATLIKLA TELEFON ALABİLECEĞİM

Enes Parlak: “20 yaşımdayım. Uzun süredir telefon alabilmek için vergi indirimini bekliyordum. Cumhurbaşkanımız açıkladı ve çok mutlu oldum. Artık rahat rahat telefon alabileceğim. Bu benim beklediğim bir müjdeydi.”

150 bin lira faizsiz evlilik kredisi

AK Parti’nin seçim beyannamesinde gençler için şu hususlar yer alıyor;

* Yeni evlenen çiftlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi

* Üniversiteli gençlere aylık 10 gigabayt ücretsiz internet

* Yükseköğrenim öğrencilerine bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti

* Kamuya mülakatsız giriş.