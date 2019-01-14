Evlenme yaşı yukarı çekiliyor boşanmalar artıyor

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Beykoz Kavacık Yıldırım Bayezit Camii’nde gençlerle sabah namazında buluştu.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, millet olmanın temel esasları olduğunu ve bunların başında dinin geldiğini anlattı. Din duygusunun insanları kenetleyen, gönülleri birbirine bağlayan çok önemli bir değer olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: “İkincisi dün (geçmiş) ve dil bilgisidir. Dün deyince tarihi kastediyoruz. Bir ortak tarih bilgisi, geçmişimiz ve dilimizin bilgisi bizi millet yapan, birbirimize kenetleyen önemli değerlerimizden birisidir. Bir diğeri yarın kaygısıdır. Gelecekle ilgili endişelerimiz, düşüncelerimizdir. O da elbette neslimiz, gençlerimiz, evlatlarımız, yavrularımızdır. Bir diğeri ise bayrak ve vatan sevgisidir. Din duygusu, dün ve dil bilgisi, yarın kaygısı, bayrak ve vatan sevgisi milleti, millet yapan değerlerdendir. Geleceğimiz adına yarın endişesi hepimizin derdi ve hedefi olmalıdır.”

“Milletlerin devamı genç nesilleridir”

Batılı ülkelerin genç nüfusun azalması ve insanların yaşlanması sebebiyle ekonomik olarak gerileyecekleri yönünde tahminler olduğunu dile getiren, Yılmaz şöyle devam etti:

“Genç nüfusuna değer veren ülkelerin gelecekleri her zaman parlaktır ve ayakları üzerinde durma şansları yüksektir. Neslimizin manevi değerlerimizle bezenmesi geleceğimizin teminatıdır. Anne babanın devamı evlatları, milletlerin devamı genç nesilleridir. Genç nesilleri olan milletler beka kaygısı taşımazlar. Genç nesli olmayan ya da istedikleri değerlerle donatamayanlar beka endişesi taşıyacak olan ülkelerdir. Son yüzyılda Batı dünyasında pozitivizmin ürettiği bireyselci felsefe evlenmenin ve nüfusun azalması sonucunu getirdi. O yüzden nesillerimize sahip çıkmamız, aileyi korumamız, aileyi korurken çocuklarımızın da milli ve manevi değerlerimizle donanmasını sağlamamız olmazsa olmazımızdır.”

Aileye sahip çıkmalıyız

İstanbul Müftüsü Yılmaz, gelecekte büyük ekonomik sıkıntılar çekmemek ve aile yapısının korunması için gençlere sahip çıkılması gerektiğini hatırlatarak, “Güçlü bir aile yapımız var diye övünüyoruz ama son zamanlarda Batı’dan gelen bireyselci felsefenin ürünleri diziler ve filmler yoluyla bizim de dünyamıza tesir ediyor. Evlenme yaşı yukarı çekiliyor, boşanmalar artıyor. Ailenin bizde de kaygı verici noktalara gelmeye başladığını bilmeli, hem aileye hem de çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. O yüzden gençlerimizi ve gençliğimizi önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ramazan umre kayıtları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan umresi turları için başvuru kayıtları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 ramazan ayı umre turları için başlayan başvuruların süresi 5 Nisan’da, Kudüs aktarmalı umre turunun başvuru süresi 12 Nisan’da sona erecek. Umre turlarına katılmak isteyenler, başkanlığın internet sitesinden inceleyebilecekleri programlar dahilinde ilgili bankalara ücretlerini yatırarak, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilecek.