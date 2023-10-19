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Ekonomi Evlenecek olan gençlere 150 bin TL faizsiz kredi! Nasıl başvuru yapılıyor? Yaş sınırı var mı?
Ekonomi

Evlenecek olan gençlere 150 bin TL faizsiz kredi! Nasıl başvuru yapılıyor? Yaş sınırı var mı?

Yeniakit Publisher
2023-10-19 15:52:00 -
Evlenecek olan gençlere 150 bin TL faizsiz kredi! Nasıl başvuru yapılıyor? Yaş sınırı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Banka aracılığıyla ilk olarak yeni evlenecek gençlere iki yıl ödemesiz 150 bin liralık faizsiz kredi sağlanacak. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı.

Yasa teklifine ilişkin taslak metni hazırlandı, önümüzdeki hafta Meclis gündemene gelecek.

İki yıl ödemesiz kredi

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Aile ve Gençlik Bankası'nın ilk ürünü gençlere yönelik kredi paketi olacak. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık faizsiz kredi, ilk iki yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Kredi paketi için ise deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara öncelik verilecek.

Nasıl başvuru yapılacak?

Krediden faydalanmak isteyen gençler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak.

Yaş sınırı belli mi?

Kredi miktarı belirlenirken ise kişilerin gelir durumu esas alınacak. Geçerli yaş sınırı ise daha sonra açıklanacak

Aile ve Gençlik Bankası nasıl çalışacak?

Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temsilciler tarafından oluşturulacak ve fon gibi çalışacak. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü Aile ve Gençlik Bankası fonuna aktarılacak. Hayata geçirilecek projelere göre ise fona aktarılan pay yükseltilecek. 
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