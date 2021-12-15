Evlat nöbetiyle terör örgütüne katılım bitti

Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Salih Sak da dün Diyarbakır annelerini ziyaret ederek eylemlerine destek verdi. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Kaymakam Sak'ı karşılayan aileler, terör örgütü PKK ile siyasi uzantısı HDP'ye tepki gösterdi.

Ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını getirdiğini belirten Kaymakam Sak, “Bugün terör örgütüne katılım sıfır noktasına geldiyse bunda annelerin emekleri, payları çok büyük. Onların cesareti, sabrı sayesinde bu örgüt bitecek. Belinin kırıldığı, az kaldıkları doğrudur. Yakında bittiğini de görecekler inşallah” dedi.

Sak, Burada Diyarbakır annelerinin, babalarının gözyaşlarını gördüğünü ancak gözyaşlarının arkasında çok ciddi bir kararlılık ve cesaret olduğunu da kaydeden Sak “Terör örgütünü de işte bu bitirecek. Terörle mücadeleye Diyarbakır annelerinin de önemli katkısı oldu. Psikolojik olarak çökerttiler, terör örgütünü ve arkasındaki destekçilerini. Onların haykırışları, tüm topluma aşıladıkları cesaret, artık Dicle'nin kuzularının örgüte kaptırılmayacağının beyanıdır” diye konuştu.