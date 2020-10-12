Evlat nöbeti 24 saat devam edecek
Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlatları için Diyarbakır anneleri 24 saat nöbet tutma kararı aldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 403'üncü gününe girerken, dağa 2015'te kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek oturma eylemi yapan anne Cennet Kabaklı, evlat nöbetinde ikinci yıllarına girdiklerini ve evladının yolunu gözlediğini açıkladı.
"Bugünden itibaren 24 saat nöbet tutacağız" diyen anne Kabaklı evladının bırakılmasını talep etti.
Kabaklı, "Eylemime 24 saat devam edeceğim ve oğlum gelene kadar da kalkmayacağım" dedi.
İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise tek amaçlarının HDP ve terör örgütü PKK'dan çocuklarını istemek olduğunu söyledi.