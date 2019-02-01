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Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi Kayserispor

01 Şubat 2019 Cuma 10:41
Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi Kayserispor


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan Malatya temsilcisi, kendi saha ve seyircisi önünde 21 puanla 13. sırada yer alan rakibini yenmeyi hedefliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları bulunan Issiar Dia, Rahman Buğra Çağıran ve Yiğithan Güveli'nin bu maçta forma giymesi beklenmezken, orta saha oyuncusu Adem Büyük ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 10:41
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  3. İstikbal Mobilya Kayserispor
  4. Spor Toto Süper Lig

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