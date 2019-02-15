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Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçından notlar

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı- Evkur Yeni Malatyaspor, son maça göre 2 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı

15 Şubat 2019 Cuma 20:51
Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçından notlar


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 21. haftada 2-0 kazandığı Bursaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Yeni Malatya Stadı'nda Malatya temsilciyle karşılaşan siyah-beyazlılarda Şenol Güneş, sahaya Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz ilk 11'ini sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Bursaspor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Brezilyalı Adriano'yu yedek bekletti. Güneş, bu oyuncunun yerine Caner Erkin'i görevlendirdi.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Adriano, Medel, Quaresma, Mustafa Pektemek, Roco, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kagawa ve Larin yer aldı.


- Evkur Yeni Malatyaspor'da zorunlu değişiklik


Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçında zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 21. haftasında berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan kaleci Farnolle cezası, Bifouma ise sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı forma giyemedi.

Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine kalede Ertaç Özbir'i forvette ise Ömer Şişmanoğlu'nu görevlendirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş müsabakasına Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük ve Ömer Şişmanoğlu ilk 11'yle çıktı.

Malatya ekibinin yedeklerinde Abdulsamed Damlu, Eren Tozlu, Mustafa Akbaş, Seth, Ahmed Ildiz, Barış Alıcı, Erkan Kaş ve Robin Yalçın yer aldı. Yeni Malatyaspor, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna 19 futbolcu yazdırdı.


- Malatya temsilcisinde Kamara kadroda yok


Evkur Yeni Malatyaspor'un İngiltere'nin Fulham takımından kiraladığı Aboubakar Kamara, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-siyahlı ekibin antrenmanında alt adalesinde zorlanma meydana gelen Fransız golcü, Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmedi.


- Malatyalı taraftarlardan koreografi


Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları, müsabaka öncesi 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi.

Yeni Malatya Stadı'nın güney tribününde yapılan koreografide sarı-siyalı ekibin Avrupa kupalarına katılma hedefi vurgulandı.

Koreografide sarı-kırmızılı kartonların arasından Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in şahlanmış at üzerinde resmi buldu. Bir başka görselde ise teknik direktörü Erol Bulut'un gösterdiği hedefte futbolcuların kenetlenmesi resmedildi. Koreografinin arkasında tribünde "Battalgazi'nin torunları Avrupa yolunda!" ifadesi yer aldı.

Öte yandan Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan tarafından üzerinde "Hep birlikte daha büyük hedeflere haydi Malatyam" yazılı 20 bin atkı dağıtıldı.


- Maça büyük ilgi

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları satışa sunulan biletlerin büyük bölümünü tüketti. Statta güvenlik nedeniyle kuzey tribününde boş bırakılan kısım hariç tüm koltuklar doldu.

Beşiktaş taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.






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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 20:51
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