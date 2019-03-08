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Evinizin güzel kokması için ne yapmalısınız?

Evinizdeki kötü kokuları engelleyerek daha güzel kokması için yapmanız gerekenleri sizler için derledik. İşte evinizde daha ferah bir koku için yapmanız gerekenler...

08 Mart 2019 Cuma 19:58
Evinizin güzel kokması için ne yapmalısınız?

Evinizdeki kötü kokuları engelleyerek daha güzel kokması için yapmanız gerekenleri sizler için derledik. İşte evinizde daha ferah bir koku için yapmanız gerekenler...

Evin güzel kokması için...

Lambalarınızın üzerine kullanmadığınız parfümlerden veya az miktarda vanilya sürerseniz, lambayı her yaktığınız da kullandığınız koku etrafa yayılacaktır.

Kökü kokan spor ayakkabılarınızın içine, az miktarda karbonat serpiştirip, sabah silkelediğiniz takdirde kökü kokunun kaybolduğunu göreceksiniz.

Bitmiş parfüm şişelerinizi, çamaşırlarınızın bulunduğu dolaba koyduğunuzda, çamaşırlarınız çok hoş kokacaktır.

Evin girişine koyulan vanilya aromalı bir koku, evinizde ferahlık ve temizlik duygusu yaratmanızı sağlayabilir.

Yemek masanızda bulunan vazoya, gül ve sandal ağacı koyarak, hoş bir koku elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra, tarçın kokulu tütsüler kullanmakta işinize yarayacak.

Turunçgillerden gelen aromalar, canlılık katar ve hem kokusu hem de rengi ile mutluluk verir. Bir kaba, limon ve portakal soyarak, yanan mumun yanına koyduğunuzda evinizin kokusu da değişecektir.

İSTENMEYEN KOKULARI ENGELLEMEK İÇİN ÖNERİLER

Giysilerinizin kötü kokmasını ve güvelenmesini engellemek için, dolabınıza naftalin koyabilirsiniz. Ancak naftalinin kokusundan hoşlanmıyorsanız, dolapların içinde limon kabuğu veya karanfil bulundurabilirsiniz.

Kızartma yaparken kokuların tüm eve yayılmamasını, yağın içerisine bir-iki dal maydanoz atarak engelleyebilirsiniz.

Lahana veya karnabahar gibi ağır ve rahatsız edici kokuları engellemek için, tencerenin kapağına bir dilim ekmek koyabilirsiniz.

HOŞ KOKU VE ÜRÜNLERİN KULLANIMI

Tütsü: Uzun çubukları halinde olan tütsüleri yakarak, evinizde doğal bir koku oluşturabilirsiniz. Yalnızca 15 dakika yakmanız halinde evin tüm havası değişecektir. Ne tarz kokulardan hoşlanıyorsanız, onu alarak kullanabilirsiniz.

Kokulu Mumlar: Hem evinize doğal bir ışık kaynağı olacak hem de çok şık bir aksesuar olarak kullanabileceğiniz kokulu mumların, birçok çeşidi vardır. Tercihinize göre istediğiniz kokulu mumları kullanarak, evinizin havasını değiştirebilirsiniz.

Oda Spreyleri: Hem otomatik hem de elle püskürtme yeteneğine sahip olan bu kokuları evinizde sıkça kullanarak geçici de olsa, hoş koku yaratabilirsiniz. Tercihinize göre, lavanta, gül, okyanus kokuları gibi çeşitleri tüm marketlerde bulabilirsiniz.

Bambu Koku Çubukları: Her markette bulunan ve son zamanlarda oldukça moda haline gelen bambu koku çubukları, egzotik bir ev kokusudur. Hem dekor amaçlı, hem de hoş koku yayması için evinizde bulundurabilirsiniz.

Çiçekler: En doğal ev kokusu canlı çiçeklerdir. Hem göze hitap eden güzellikleriyle, hem de evinizin havasını değiştirme özelliğiyle çiçekleri tercik edebilirsiniz. Evinizde bahar esintisi olmasını sağlayacak ve sizi mutlu edecektir.

 

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 19:58
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