Evinizin daha çok ısınmasını sağlayacak ipuçları
Kış mevsiminde soğuyan havalara inat, evinizi ısıtacak sıcak fikirler… İşte evinizin daha fazla ısınmasını sağlayacak ipuçları…25 Kasım 2018 Pazar 20:55
İŞTE SICAK YUVA İÇİN ÖNERİLER
Yüksek doğalgaz faturaları ödemenize rağmen eviniz yine de istediğiniz gibi ısınmıyorsa, nedeni, radyatörlerin takılı olduğu duvarlardan ısının dışarı kaçmasıdır.
Evinizde verimli bir ısınma sağlamak için, basit bir ipucu var.
Tek ihtiyacınız olan biraz alüminyum folyo.
Radyatörünüzle aynı uzunlukta bir folyo parçası kesin ve radyatörünüzün arkasına bantla yapıştırın. Tüm radyatörleriniz için bu işlemi tekrarlayın.
Radyatörden gelen ısı, alüminyum folyo sayesinde dışarı kaçmaz, evin içine yansıtılır.Böylelikle hem eviniz daha iyi ısınır hem de daha az doğalgaz faturası ödersiniz.
Bu pratik uygulamanın evinizin ısınmasında ne kadar etkili olduğunu görmek için denemeye değer.
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