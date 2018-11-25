Evinizin daha çok ısınmasını sağlayacak ipuçları

İŞTE SICAK YUVA İÇİN ÖNERİLER

Yüksek doğalgaz faturaları ödemenize rağmen eviniz yine de istediğiniz gibi ısınmıyorsa, nedeni, radyatörlerin takılı olduğu duvarlardan ısının dışarı kaçmasıdır.

Evinizde verimli bir ısınma sağlamak için, basit bir ipucu var.

Tek ihtiyacınız olan biraz alüminyum folyo.

Radyatörünüzle aynı uzunlukta bir folyo parçası kesin ve radyatörünüzün arkasına bantla yapıştırın. Tüm radyatörleriniz için bu işlemi tekrarlayın.

Radyatörden gelen ısı, alüminyum folyo sayesinde dışarı kaçmaz, evin içine yansıtılır.Böylelikle hem eviniz daha iyi ısınır hem de daha az doğalgaz faturası ödersiniz.

Bu pratik uygulamanın evinizin ısınmasında ne kadar etkili olduğunu görmek için denemeye değer.