Evinizi şıklaştırmanın en ucuz yöntemi: Çam kozalağı

Mevsiminde toplanan yani yeşilken dalından koparılan çam kozalaklarıyla leziz turşular hazırlanır. Hatta taze çam kozalağıyla sağlık için son derece faydalı çaylar hazırlayabilirsiniz. Peki, evinizi dekore etmek için kozalak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Toplaması kolay!

Dalında kuruyan kozalaklar zaman içinde yere düşer. Çam ağaçlarının bolca bulunduğu alanlara gittiğinizde poşet dolası kozalak toplamanız mümkün. İşte, topladığınız bu kozalaklarla evinizi ucuza dekore edebilirsiniz.

Kapı süsü

Ormandan topladığınız çam kozalaklarını boyayıp, birkaç yapma çiçekle süsleyerek kapınız için bir aksesuar hazırlayabilirsiniz.

Mutfakları şıklaştırın

Arzu ettiğiniz renklere boyadığınız kozalakları dekoratif tabaklara yerleştirebilirsiniz.

Kitap ağırlığı

Kozalakları kitap ağırlığı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca bir kafeniz varsa rezervasyon bilgisi için de kozalak tercih edebilirsiniz. Şıklığı bu kadar ucuza sağlamak şaşırtıcı değil mi?

Vazoları süsleyin

Yapay çiçeklerinizi yerleştirdiğiniz vazoların içerisine kozalakları yerleştirip, şık bir görüntü elde edebilirsiniz.

Oyuncak yapmaya ne dersiniz?

Eskiyen peluş oyuncakları kozalaklarla yeniden kullanır hale getirebilirsiniz.

Mum yerine kozalak

Şamdanları renkli kozalaklarla dekore edebilirsiniz.

Aynaları şıklaştırın

Salonlarınızdaki ya da antrelerinizdeki aynaları kozalaklarla dekore edebilirsiniz.

Kapıları şenlendirin

Biraz kurdele birkaç adet kozalakla evinizdeki kapıları süsleyebilirsiniz.