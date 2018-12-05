Evinizi boyamak istiyorsanız...



İnsanın elinin emeği gibisi yoktur. İster bu emeğin kazancını yemek olsun, ister o emeğin içinde, gölgesi altında yaşamak olsun. Çadırınızı kendiniz kurduğunuzda altında uyumak daha bir keyflidir. Bizim Karadeniz halkımız yemyeşil ama bir o kadar da yaman yamaçlara kendi evlerini kendileri yapmaktan büyük keyif alırlar. O evlerde de büyük bir yaşama sevinci ile otururlar.

Çoğu insana nasib olmaz böylesi..

Fakat kendi evinin duvarlarını olsun boyamanın keyfini tadmış olanlar vardır. Bambaşka duygular yaşatır insana kendi evine emek vermek. Zahmetini çektikten sonra mis gibi görüntüye bakıp gururlanmak...

Böyle bir keyfi yaşamak isterseniz, size bir iki ön bilgi aktaralım ki, yanlış yapıp bezginlik ile iyi bir iş yaparken ikrah etmeyesiniz.

En çabuk kuruyan boya akriliktir. Yaklaşık yarım saatte kurur. Ve 6 saat sonrasında tekrar boyanabilir. Artık çok değişik, cidden yahranlık veren boya türleri var piyasada. İyice araştırıp, zevkinize uygun olanı seçin.

Bir odaya ne kadar boya gerektiğini bilmek için, duvarın genişliğini ve yüksekliğini ölçüp, duvarın alanını bulun. Kullanacağınız boyanın üzerinde 1 metrekare için tüketim miktarı yazılıdır. Alan hesabınızdan ve etiket bilgisinden yararlanarak ne kadar boyaya ihtiyacınız olduğunu hesaplayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta etiket üzerindeki değerlerin yüzeyin gözenek ve dokusuna göre değişebileceğidir.

Boya yapmak için genelde duvarlarda rulo kullanabilirsiniz. Duvarların kesişimlerinde, kapı ve pencerelerde fırça tercih edin. Su bazlı boyalar için sentetik fırçalar, yağlı boyalar için doğal kıllı fırçalar, pürüzlü ve dekoratif yüzeyler oluşturmak için uzun tüylü rulolar, düz yüzeyler için çok kısa tüylü rulolar kullanabilirsiniz.

Duvar boyamaya başlarken, birleşim yerleri ve kenarları parmak rulo ya da fırça ile boyadıktan sonra büyük rulo ile geniş yüzeyleri boyayabilirsiniz. Eğer kenarlarda kestirme fırça kullandıysanız oluşan izleri geniş rulo ile hafifçe tarayıp yok edersiniz. Uygulamalarınızı aynı yönde yaparsanız görüntü daha güzelleşir.

İç cephe boyaları dış cephelere uygulamayın. Çok pürüzlü bir yüzeye direkt boya uygulayıp pürüzleri kapatmayı beklemeyin. Çok fazla kirlenmeye eğilimli yerlerde grenli ürünleri kullanmayın.

Beyaz renk ışığı yansıtır, ortama ferahlık kazandırır. Parlak ve enerji verici de olabilir. Soğuk bir hava oluşturabileceği gibi sıcak ortamlar da sağlayabilir. Beyazın tonları ile oynayarak huzurlu bir havayı yakalayabilirsiniz. Doğal ışık, seçeceğiniz beyazın tonunu etkiler. Kuzeye bakan bir odada krem tonlu, güneşli bir odada gri tonlu beyaz kullanabilirsiniz..