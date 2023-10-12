Evinizdeki sineklerden 1 dakikada Kurtulun: Sadece bu şekilde işe yarıyor! Onlara kesinlikle nefes aldırmıyor
Yaz aylarında cam kapı açık olmadan oturmak imkansızdır. Herkes bu paniği yaşıyor: Klimanız bile olsa devamlı açık tutmak hem sağlığınızı kötü etkiler hem de ay sonundaki elektrik faturasına ciddi bir yük bindirir. Atmosfere verdiği zarardan bahsetmiyoruz bile.
Aslında sivrisineklerden kurtulmanın ve tertemiz rüzgar esintisini yüzünüzde hissetmenin bir yolu var. Hem de pahalı kimyasallar kullanmadan veya saatlerce evinizi terk etmek zorunda kalmadan.
Tamamen doğal malzemeler kullanarak evinizi sivrisineklerden temizleyebilirsiniz ve aynı zamanda ortamı aydınlatabilirsiniz.
Bir limonu güzelce daireler halinde dilimleyin ve bir kavanoza alın, ardından kavanozun içine taze biberiye ve fesleğen yaprakları ekleyin. Birkaç damla da limon otu yağı damlatın.
Limon otu yağı en bilindik böcek kovucudur ve karışım onsuz eksik kalacaktır.
Karışımın üzerini birkaç parmak geçecek kadar su doldurun ve suyun üzerine bir mum yerleştirin.
Merak etmeyin mum su üzerinde kalacak ve yanmaya devam edecektir.
İçinde bulunduğunuz yer oda da olsa, balkon da olsa ortamı harika bir koku kaplayacak ve bu koku sayesinde siz evinize başka bir hava katarken, sivrisineklerden de kurtulmuş olacaksınız. Farklı bir koku isterseniz karışıma rahatlıkla lavanta da ekleyebilirsiniz.
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