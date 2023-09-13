  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan’dan ‘mülakat’ açıklaması: Mülakat süreci birçok sıkıntıya sebep olacak

İran'dan dünyayı şaşkına çeviren hamle! Bu olursa, Türkiye kesin devreye girer

Leyleklerin hareketini takip ederek Türkiye'ye ilan etti! Müjde, kesin olarak geliyor

Hilal Kaplan çok pis daldı! Topu tam 90'a taktı! Helal olsun sana bacım

SİHA Sezgin hakkında flaş gelişme

TB2 SİHA'yı satın alan ülke sayısı belli oldu! Selçuk Bayraktar rakam verdi, duyan kulaklarına inanamadı

Türklerin tokadını yiyen Ermenistan ABD'ye sığındı: Sözde askeri tatbikat düzenlediler

Konu: Türkiye'nin petrol ve doğal gazı! ABD harekete geçti

Müthiş gelişmenin haberi Türkiye'ye ilan edildi! Bir ilimizde insansız hava aracı fabrikası kuruluyor

İBB'ye ait sahte internet sitesi ile servis plakası sattılar: Kamu 110 milyon lira zararda
Kadın - Aile Evinizdeki sineklerden 1 dakikada kurtulun: İlaçlara doğal aday! Sinek paniği yapmayın hızla yok edildi
Kadın - Aile

Evinizdeki sineklerden 1 dakikada kurtulun: İlaçlara doğal aday! Sinek paniği yapmayın hızla yok edildi

Yeniakit Publisher
2023-09-13 18:57:00 - 2023-09-13 18:59:26
Evinizdeki sineklerden 1 dakikada kurtulun: İlaçlara doğal aday! Sinek paniği yapmayın hızla yok edildi

Yaz aylarında cam kapı açık olmadan oturmak imkansızdır. Klimanız bile olsa devamlı açık tutmak hem sağlığınızı kötü etkiler hem de ay sonundaki elektrik faturasına ciddi bir yük bindirir. Atmosfere verdiği zarardan bahsetmiyoruz bile.

Aslında sivrisineklerden kurtulmanın ve tertemiz rüzgar esintisini yüzünüzde hissetmenin bir yolu var. Hem de pahalı kimyasallar kullanmadan veya saatlerce evinizi terk etmek zorunda kalmadan.
Tamamen doğal malzemeler kullanarak evinizi sivrisineklerden temizleyebilirsiniz ve aynı zamanda ortamı aydınlatabilirsiniz.
Bir limonu güzelce daireler halinde dilimleyin ve bir kavanoza alın, ardından kavanozun içine taze biberiye ve fesleğen yaprakları ekleyin. Birkaç damla da limon otu yağı damlatın.

Limon otu yağı en bilindik böcek kovucudur ve karışım onsuz eksik kalacaktır.

Karışımın üzerini birkaç parmak geçecek kadar su doldurun ve suyun üzerine bir mum yerleştirin.

Merak etmeyin mum su üzerinde kalacak ve yanmaya devam edecektir.

İçinde bulunduğunuz yer oda da olsa, balkon da olsa ortamı harika bir koku kaplayacak ve bu koku sayesinde siz evinize başka bir hava katarken, sivrisineklerden de kurtulmuş olacaksınız. Farklı bir koku isterseniz karışıma rahatlıkla lavanta da ekleyebilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cevizin kabuğunu çöpe atmak yerine başına sür! Ne varsa siler: Ne beyaz kalır ne bit ne de kir! Müthiş sonuç
Cevizin kabuğunu çöpe atmak yerine başına sür! Ne varsa siler: Ne beyaz kalır ne bit ne de kir! Müthiş sonuç

Kadın - Aile

Cevizin kabuğunu çöpe atmak yerine başına sür! Ne varsa siler: Ne beyaz kalır ne bit ne de kir! Müthiş sonuç

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23