Evinizdeki sineklerden 1 dakikada kurtulun! Doğal sinek kovucu tarifleri

Tamamen doğal malzemeler kullanarak evinizi sivrisineklerden temizleyebilirsiniz ve aynı zamanda ortamı aydınlatabilirsiniz.

Bir limonu güzelce daireler halinde dilimleyin ve bir kavanoza alın, ardından kavanozun içine taze biberiye ve fesleğen yaprakları ekleyin. Birkaç damla da limon otu yağı damlatın.

Limon otu yağı en bilindik böcek kovucudur ve karışım onsuz eksik kalacaktır.

Karışımın üzerini birkaç parmak geçecek kadar su doldurun ve suyun üzerine bir mum yerleştirin. Merak etmeyin mum su üzerinde kalacak ve yanmaya devam edecektir.

İçinde bulunduğunuz yer oda da olsa, balkon da olsa ortamı harika bir koku kaplayacak ve bu koku sayesinde siz evinize başka bir hava katarken, sivrisineklerden de kurtulmuş olacaksınız. Farklı bir koku isterseniz karışıma rahatlıkla lavanta da ekleyebilirsiniz.

Doğal sinek kovucu tarifleri

LİMON VE KARANFİL

Sadece limon ve karanfil kullandığınız bu yöntemi deneyen birçok kişi, epey işe yaradığını söylüyor. Bunun için bir limonu ortadan ikiye kesin ve karanfilleri limonun kestiğiniz tarafına sık bir şekilde batırın. İç ve dış mekanlara, pencerenin önüne hatta pikniğe gittiğinizde sineklerin yaklaşmasını istemediğiniz bölgeye bu limonları yerleştirebilirsiniz.

SU DOLU ŞEFFAF POŞET

Daha önce duymamış olabilirsiniz ya da bu yöntem size fazla basit gelmiş olabilir, ancak içi su dolu şeffaf poşetleri gün ışığında sinek kovucu olarak kullanabiliyorsunuz. Üstelik böcek bilimciler bile bu konuda hemfikir!



Açıklaması basit, sineklerin gözlerinde yaklaşık 3000’er tane lens bulunur. Bu sayede ışığı ve hareketi çok iyi algılarlar. Şeffaf poşetlere su doldurup kapı ve pencerelere astığınızda ise sudan yansıyan ışık sineklerin yönünü şaşırmasına ve diğer tarafa uçmasına neden olur. Ancak unutmayın, bu yöntem yalnızca gün ışığında işe yarıyor!

ESANSLI YAĞLAR

Esanslı yağ karışımları gerçekten etkili sinek kovucu özelliklere sahip, üstelik evinize bıraktıkları kokular da harika. Bunun için 4 bardak elma sirkesine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı doğal bulaşık deterjanı, yaklaşık 20 damla biberiye yağı, 20 damla fesleğen yağı ve 20 damla nane yağını spreyli bir şişeye koyup karıştırın. Bu karışım karşılaşabileceğiniz birçok tariften daha güçlü ve etkilidir. Üstelik minik meyve sineklerini de uzak tutma etkisi gösterir. Karışımı evin içinde, dışında hatta çiftliklerde hayvan barınaklarında bile kullanabilirsiniz.