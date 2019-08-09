Evinizde leziz mi leziz dondurma külahı yapmaya ne dersiniz?

Çocuklar en az dondurma kadar külah yemeyi de sever. Çocuklarınızın gönül rahatlığıyla külah yemesini arzu ediyorsanız; bu tarifi kesinlikle uygulayın deriz. Ayrıca bu tarifle tatlılarınızı zarifçe servis etmek için kaseler yapabilirsiniz.

Ev yapımı külah tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı şeker (Şeker oranını damak tadınıza göre azaltabilirsiniz.)

5 adet yumurta akı

Çay kaşığının ucuyla tuz

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı un

Yarım çay kaşığı vanilya özütü

Tüm malzemeleri tezgahınıza alın ve vakit kaybetmeden fırını açın.

Siz külahları hazırlarken fırınınız 190 derecede ısınmaya başlasın.

Derin bir karıştırma kabına yumurta, şeker ve tuzu alın. Şeker tamamen eriyene kadar karışımı çırpın.

Karışıma eritilmiş tereyağı, vanilya özütünü ve unu ekleyin.

Külah hamurunu güzelce kıvam alana kadar çırpın.

Tepsilere yağlı kağıt serin.

Bir külah için 2 kaşık hamur yeterli olacaktır. Hamur pişerken yayılacağı için iki kaşık hamuru biraz bastırarak kağıda bırakın. Yayılma sebebiyle hamurların arasına mesafe bırakmayı unutmayın.

Külahlar hızlıca pişecektir.

Külahlara hızlıca şekil vermeniz çok önemli. Bu aşamada bir yardımcıya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Külah şeklinde kalıbınız varsa hamuru etrafına sarabilirsiniz.

Şayet kalıbınız yoksa küçük kaseleri ters çevirin ve hamurları üzerlerine örtün. Böylelikle pişen hamur soğudukça şekil alacaktır.

Şimdiden kolay gelsin.