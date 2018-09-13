Evinizde, işinizde, bütün sosyal ilişkilerinizde olmazsa olmazınız: Huzur

Hekimler hastalarını muayene ediyorlar. Ama hangi rahatsızlık olursa olsun; ağrılarınız, alerjileriniz, ülseriniz, fıtıklarınız, romatizmalarınız, uykusuzluklarınız veya olur olmaz kusmalarınız; kalp, şeker, alzheimer, tansiyon; dahiliyede, hariciyede, ortopedide, nöroşirurjide, asabiyede; hastanelerin her bölümünde hekimler, muayenelerini yaparken veya yaptıktan sonra hastalarına soruyorlar:

“- Ev ve iş hayatınızda sorunlarınız var mı?”

Hastalar, yani bizler bu garip soru karşısında tedirgin oluyor; hemen hemen hep aynı yalanı mırıldanıyoruz:

“- Yok doktor bey!..”

Doktor Bey üstelemiyor. Ama biliyor. Olayın farkında.



Reçetesini yazarken tebessüm ederek size reçetede yazılı olmayan, asıl ilacınızı da sözlü olarak hatırlatıyor:

“- Aman..” diyor, “aile ortamında ve işinizde gerginlikler, olmasın. Sizin bütün bunların yanı sıra huzura ihtiyacınız var!”

Çağımızın özellikle büyükşehirlere ortaya çıkan değişik adlar verilmiş pek çok “sendrom”unun temelinde ailevi ve iş hayatındaki huzursuzluklar; geçimsizlik ve uyumsuzluklar yatıyor. Eskiden bunlar için “verem ediyor..” denirdi. Veremin hemen hemen kökü kazındı ama; evde ve işteki huzursuzluk artık akla hayale gelmedik hastalıkları tetikler oldu.

Artık bu tavsiye bu sözlü reçete, yanı “evde ve işte huzur” sağlıklı ve mutlu bir hayat için özellikle “önleyici sağlık hizmeti” olarak görülüyor. Ortaya çıkmış bir hastalıkta çekilen acılar, ızdıraplar; tedavisinde harcanan para ve emek, onun önlenmesi için gösterilecek çabayı daha da değerli kılıyor.

Siz siz olun bu çağrıya kulak verin. Ya da kulağınıza küpe yapın:

“Evde ve işte huzur” sağlığınızın olmazsa olmazıdır.



En basitinden durup dururken kaşınmaya mı başladınız: Dönüp evinize ve iş hayatıza bakın, buralarda bir sorun olma ihtimali çok ama çok yüksek. Eğer o sorunu çözebilecek güç ve iradeniz varsa, sizin hemen hemen başka ilaca da ihtiyacınız yok! Boşuboşuna viziteye çıkmayın, hastane kapılarında vaktinizi heder ve kendinizi harabetmeyin..