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Aktüel

Evinin önünde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Turgutlu’da bir şahıs tartıştığı kişi tarafından evinin önünde bıçaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 00:43:02 -
Evinin önünde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Turgutlu’da bir şahıs tartıştığı kişi tarafından evinin önünde bıçaklandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken kimliği tespit edilemeyen zanlı olay yerinden kaçtı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan genç hayatını kaybetti.


Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Yiğitler Mahallesi Akın Sokak üzerinde meydana gelen olayda Aydın Kuru (34) kimliği öğrenilemeyen bir şahısla henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası ismi öğrenilemeyen şahıs yanındaki bıçakla Aydın Kuru’yu yaralandı ve olay yerinde kaçtı.


Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aydın Kuru burada ki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Polis ekipleri kaçan şahıs hakkında arama çalışmalarına başladı.

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