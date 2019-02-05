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Evinin balkonuna teleferik kurdu

Rize'de yaşayan Gökhan Gökdemir, markete gitmeye üşenince evinin balkonuna 200 metrelik bir ilkel "teleferik" kurdu.

05 Şubat 2019 Salı 17:48
Evinin balkonuna teleferik kurdu

Bir firmada kurye olarak çalışan Gökhan Gökdemir, Gülbahar Mahallesi'nde yaşadığı 5 katlı apartmanda asansör olmaması nedeniyle market alışverişine çözüm arayışına girdi.

Gökdemir, bunun üzerine evinin balkonu ile marketin yanındaki elektrik direği arasına gerdiği 200 metrelik halata makara sistemi ile sepet yerleştirdi.

Yorgun olduğunda merdiven inip çıkmak ve rampa yürümek istemeyen Gökdemir, kurduğu ilkel teleferikle markete gitmeden alışverişini yapıyor.

Telefon ile markettekileri arayıp ihtiyaçlarını bildiren Gökdemir, parayı sepete koyup marketteki görevliye gönderiyor, ardından sepete konan malzemeleri iple balkona çekiyor.

Gökdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 gün önce market alışverişi için teleferik sistemi kurmaya karar verdiğini söyledi.

Evinin yolunun rampa olduğunu ifade eden Gökdemir, "Ayrıca binada asansör yok. İşten yorgun geliyorum. İn çık zor oluyor. Daha çok yoruluyorum. Artık 5 kat inip çıkmıyorum. Benim için de rahat oldu." dedi.

Gökdemir, marketle evinin balkonuna yaklaşık 200 metrelik hat kurduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bir şey lazım olduğu zaman merketi arıyorum. Ekmek ve domatesi ve diğer ihtiyaçlarımı bu şekilde kolayca alıyorum. Görenler tabii ki şaşırdı. 'Ne yaptınız?' diye soranlar oldu. Ben de 'Teleferik kurdum' diye cevap veriyorum. Biraz ilginç oldu."

Sepetin herhangi bir yere çarpmadığını kaydeden Gökdemir, "İçine bir şey konulduğu zaman düşmüyor. Sadece içine para koyunca rüzgardan uçuyor. İlk verdiğim zaman para uçtu. Aşağıya inip parayı aradım." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:48
  1. Gökhan Gökdemir
  2. evinin balkonuna teleferik kurdu
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