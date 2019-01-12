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Evinin bahçesinde savaş uçağı yaptı

Kar yağışının etkili olduğu Hakkari'de bir vatandaş, fırça ve yağlı boya kullanarak evinin bahçesinde kardan savaş uçağı yaptı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:24
Evinin bahçesinde savaş uçağı yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, kardan savaş uçağı yaptı.

Karahan, kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ilçede, Yeni Mahalle'deki evinin bahçesinde yaptığı uçağı, 23 günde tamamladı.

Fırça ve yağlı boya kullandı

Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki kardan uçak ilgi çekiyor.

Pilot kıyafeti giyerek, üzerine Türk bayrağı yerleştirdiği kardan uçağının kabin kısmına oturan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçağı fırça ve yağlı boya kullanarak boyadığını belirterek, "Küçüklüğümden beri böyle işlere merak duyuyorum. Bu sene de kar yağışı fazlaydı ve böyle bir çalışma yapmak istedim." dedi.

Aylan ve Ümran'ın da heykelini yapmıştı

Karahan, daha önce de Seyit Onbaşı'nın yanı sıra Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi ile Suriye'de Halep'in El Katerji Mahallesi'ndeki sivil yerleşim yerine düzenlenen saldırıda yaralıyken ambulansa bindirilen 5 yaşındaki Ümran Daknes'in kardan heykelini yapmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:24
  1. Hakkari
  2. savaş uçağı
  3. kar kalınlığı
  4. kardan uçak
  5. Pilot kıyafeti
  6. Türk bayrağı
  7. Seyit Onbaşı
  8. Yunanistan
  9. Aylan Kurdi
  10. El Katerji Mahallesi
  11. Ümran Daknes
  12. Mehmet Şerif Karahan
  13. yağlı boya

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