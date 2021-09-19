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Aktüel Evinin bahçesinde ölü bulundu
Aktüel

Evinin bahçesinde ölü bulundu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir kişi, başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:09:00 -
Evinin bahçesinde ölü bulundu

Kütahya-Domaniç'te bir kişi, başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın Sargın'ın (37), evinin bahçesinde hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, Sargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, Sargın'ın başına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi.

Sargın'ın cesedi, incelemelerin ardından İlçe Hastanesi Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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