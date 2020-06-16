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Aktüel

Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde evinin bahçesinde izinsiz kenevir yetiştiren şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 23:57:58 -
Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde evinin bahçesinde izinsiz kenevir yetiştiren şahıs gözaltına alındı.


Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesinde E.Ç. (50) isimli şahsın evinin bahçesinde izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği istihbaratını alan Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adli makamlardan alınan arama izninin ardından söz konusu şahsın evinin bahçesinde boyları 30-50 santimetre olan 7 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Şüpheli E.Ç., ’2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Mukaberesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan gözaltına alınırken, E.Ç.’nin jandarmadaki işlemlerinin ardından 17 Haziran Çarşamba günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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