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Aktüel

Evine aldığı ekmeği güvercinlere verdi

Kars’ta güvercinlerin aç olduğunu gören vatandaş, evine aldığı ekmeği güvercinlere vererek karınlarını doyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 12:57:32 -
Evine aldığı ekmeği güvercinlere verdi

Kars’ta güvercinlerin aç olduğunu gören vatandaş, evine aldığı ekmeği güvercinlere vererek karınlarını doyurdu.


Kars’ta Yeni Mahalle’de nöbetçi fırından evine ekmek alan İsmet Dağ, evine giderken güvercinlerin aç olduğunu gördü. Bunun üzerine poşetten çıkardığı ekmeği güvercinlere veren Dağ, bayramda güvercinlerin aç kalmasına duyarsız kalamayacağını belirtti. Duyarlı vatandaş İsmet Dağ, “Bayramdı burada kuşları gördüm. Ekmek verdim. Kuşlar aç kalmasın. Her zaman burada kuşlara ekmek veriyorum” dedi.


Duyarlı vatandaş güvercinleri doyurduktan sonra evinin yolunu tuttu. Bayram günü sokaklarda yiyecek arayan güvercinler ise ekmekten pay kapma mücadelesine girdi.

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