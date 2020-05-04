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Evinden çıkamayan çocukları mutlu ediyor

DÜZCE(İHA) –Yığılca İlçesine bağlı Tıraşlar Köyü Muhtarı Karahan Uğurlu, Korona virüs tedbirleri doğrultusunda evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altı çocuklarımızı mutlu ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:28:27 -
Evinden çıkamayan çocukları mutlu ediyor

DÜZCE(İHA) –Yığılca İlçesine bağlı Tıraşlar Köyü Muhtarı Karahan Uğurlu, Korona virüs tedbirleri doğrultusunda evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altı çocuklarımızı mutlu ediyor.


Düzce’de 60 yaş üstü ve 20 yaş altı evinde kalanların yardımına Vefa Sosyal Destek Grupları yetişiyor. Yığılca İlçesine bağlı Tıraşlar Köyü Muhtarı Karahan Uğurlu’da korona virüs tedbirleri doğrultusunda evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını girerken 20 yaş altı çocuklara da çeşitli hediyeler vererek destek oluyor.


Ayrıca içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı münasebetiyle; Yığılca Kaymakamlığı koordinesinde 7/24 esasına göre görev yapan Vefa Sosyal Destek Grupları’nın yapmış olduğu hizmet ve yardımlara ilave olarak kendi imkanları dahilinde "İyilik Kazanacak" sloganı ile 130 hanede 190 vatandaşa yaşadığı Tıraşlar Köyü’nde çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir.


Bu kapsamda, evlerinden çıkamayan ve maddi imkanları yetersiz olan vatandaşlarımıza çeşitli yardımlar yapılmakta, çocuklara hediyeler verilmekte ve bu süreçte yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına yiyecek temin edilerek Ramazan ayının gerektirdiği yardımlaşma ve dayanışma ruhuna katkıda bulunulmakta.

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