Evinde saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evinde kesici aletle saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evinde kesici aletle saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Servetiye Karşı Mahallesi'nde oturan arkadaşı C.T. (49) ile telefonda konuşan V.Y, çığlık ve bağrışma sesleri duyması üzerine durumu jandarmaya haber verdi.
Eve giden jandarma ekipleri, C.T'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık personeli tarafından yapılan incelemede, sırtından kesici aletle yaralanan C.T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
C.T'ye ait lüks cip de Kocaeli Fuar Alanı mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.
Jandarma ekipleri, cinayetin failinin yakalanması için çalışma başlattı.