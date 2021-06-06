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Aktüel Evinde ölü bulundu
Aktüel

Evinde ölü bulundu

Isparta'da yalnız yaşayan bir kişinin evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 20:14:00 -
Evinde ölü bulundu

Isparta'da yalnız yaşayan bir kişinin evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Gülistan Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Adem Yörük'ten (45) haber alamayan yakınları durumu site güvenliğine haber verdi.

Güvenlik görevlisinin haber vermesiyle eve giren polis ekipleri, Yörük'ü hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Yörük'ün cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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