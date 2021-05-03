  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran: ABD ile mahkum takası için anlaşma yapmadık
Evinde ölü bulundu
Sözlü sınav yerleri e-Devlet üzerinden açıklandı
ABD'nin Los Angeles şehrinde, 410 gün sonra bir ilk
Aktüel Evinde ölü bulundu
Aktüel

Evinde ölü bulundu

Malatya'da, yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 21:05:00 -
Evinde ölü bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Fevzi Yılmaz'ı (67) yaklaşık 10 gündür görmeyen ve evden gelen kötü kokudan şüphelenen komşuları, durumu polise haber verdi.

Eve giren polisler, Yılmaz'ı yatağında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede öldüğü belirlenen Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat’ta damga vuran olay! Öyle bir şey dedi ki… Türkiye ayağa kalktı
Medya

Teşkilat’ta damga vuran olay! Öyle bir şey dedi ki… Türkiye ayağa kalktı

İzlenme rekorları kıran Teşkilat dizisinde Yunan’ı çıldırtacak gelişme yaşandı. Damga vuran sahnede ‘öndekine çakabilirim’ cümlesi kısa süre..
Dünya gündemine oturan gelişme! ABD bayrakları indirildi
Dünya

Dünya gündemine oturan gelişme! ABD bayrakları indirildi

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı. Boşaltılan Amerikan üslerindeki ABD bayrakları indirildi, Afgan bayrak..
Yerli koronavirüs aşısı için tarih verildi
Gündem

Yerli koronavirüs aşısı için tarih verildi

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli VLP koronavirüs aşısı için tarih verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay