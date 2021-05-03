Evinde ölü bulundu
Malatya'da, yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi evinde ölü bulundu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Fevzi Yılmaz'ı (67) yaklaşık 10 gündür görmeyen ve evden gelen kötü kokudan şüphelenen komşuları, durumu polise haber verdi.
Eve giren polisler, Yılmaz'ı yatağında hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede öldüğü belirlenen Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.