Evinde, iş yerinde internet aboneliği olanlar dikkat! Çok önemli haber geldi
Türk Telekom, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren evde internet ve kurumsal internet tarifelerinde zam yapacağını duyurdu.
Türk Telekom, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren evde internet ve kurumsal internet tarifelerinde zam yapacağını duyurdu. Türk Telekom, sabit internet hizmetlerindeki paketlerde yüzde 38'e varan oranlarda fiyat artışı uygulayacak.
Firma, paket ücretlerinin yanı sıra hat dondurma, devir ve statik IP gibi ek hizmetlerde de zam yapma kararı aldı.
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