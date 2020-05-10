Evinde en güzel peşrevi çeken altınla ödüllendirilecek

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Evde Kal En Güzel Peşrev Yarışması" başlatıldı.

Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya 4 yaşından büyükler kendi yapmış olduğu güreş kıyafetiyle katılabilecek. En az 15, en fazla 30 saniye olacak şekilde çekilecek videolarda davul ve zurna sesi de kullanılabilecek.

Videolar en geç 18 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar organizasyonun, 0 539 796 97 72 numaralı WhatsApp hattına gönderilecek. Yarışmanın sonucu ise 19 Mayıs'ta açıklanacak.

Dulkadiroğlu Belediyesi ve Alpedo firması sponsorluğunda yürütülen yarışmada, birinci tam, ikinci yarım ve üçüncü çeyrek altınla ödüllendirilecek.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, peşrev çekme yarışmasının evde de olabileceğini ortaya koyabilmek için "Evde Kal En Güzel Peşrev Yarışması"nı düzenlediklerini söyledi.

Geleneksel güreşlerde peşrev çekildiğini vurgulayan Hopur, bütün organizasyonlarda da en güzel peşrev çekenin ödüllendirildiğini hatırlattı.

"Peşrev güreşin doğasıdır, selamlamasıdır, teslimiyettir." diyen Hopur, şu ifadeleri kullandı:

"Peşrev, ayrıca güreşe başlamadan önce bir ısınmadır. Buradan yola çıkarak böyle bir proje ortaya koyduk. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz sosyal izolasyona uyarak evde, balkonda, damda nerede kendini izole ediyorsa orada tek başına peşrev çekecek. Videolarını da belirlediğimiz WhatsApp hattına gönderecek. Dünya ve olimpiyat şampiyonlarımız gibi elit jüri üyelerimiz var. Onlar tarafından değerlendirilip yarışmanın sonucu belirlenecek. Türkiye'de ilk kez yapılan bu yarışmaya farklı kentlerden başvurular başladı."





- "En güzel peşrevi çekenler karşılığını alacak"





Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise Bakanlık olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde sosyal izolasyona dikkat ederek faaliyetleri sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Online antrenmanlarla antrenörlerle sporculara evlerde destek olmaya çalıştıklarını aktaran Boz, "Evde kal ama hareketsiz kalma sporla kal" parolasıyla, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle güzel bir organizasyona imza attıklarını belirtti.

Yarışmaya herkesi davet eden Boz, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş, geleneksel sporların coğrafyası. Maraş karakucak, şalvar güreşi ve geleneksel spor dallarının ön plana çıktığı illerimizden birisidir. Biz bunları evlerimizde yapabileceğimizi gösterircesine çok güzel bir etkinlik yaptık. İnşallah güzel neticeler bekliyoruz. En güzel peşrevi çekenler de o peşrevin karşılığını alacak diye ümit ediyoruz."