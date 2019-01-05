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Evin duvarını delip hırsızlık yapan 7 kişi yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki katlı bir evin duvarını delerek hırsızlık yapmaya çalışan 7 kişi yakalandı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:10
Evin duvarını delip hırsızlık yapan 7 kişi yakalandı

Bursa'da iki katlı bir ikametin duvarını delerek hırsızlık yapmaya çalışan 7 şüpheli jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım'a bağlı Vakıf Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, M.K.'nın iki katlı evinin duvarının bir insan girebilecek şekilde delinmiş olduğunu fark etti. Bunun üzerine evi kontrol eden ekipler, 7 kişinin kaçmaya çalıştığını tespit etti. E.A, U.Ü., K.A., M.A., V.O., M.T. ve Y.A. isimli şüpheliler kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:10
  1. Bursa
  2. Yıldırım
  3. Vakıf Mahallesi
  4. Hırsızlık
  5. Evin duvarını delip hırsızlık yapan 7 kişi yakalandı

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