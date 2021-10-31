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Aktüel Evin bahçesine otomobil devrildi: 1 ölü
Aktüel

Evin bahçesine otomobil devrildi: 1 ölü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 00:39:00 -
Evin bahçesine otomobil devrildi: 1 ölü

Karabük-Safranbolu'da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adil Düzgün (52) idaresindeki 16 ACG 160 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Çıraklar köyü yakınlarında devrilerek bir evin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Düzgün'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mustafa Özen (34) ise ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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