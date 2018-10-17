Evi satalım dedik ama..

Satmak istediğiniz evinize yapacağınız cüzi harcamalarla onun değerine değer katabilirsiniz.

Yatırım ya da ihtiyaç maksatlı olsun satışa çıkardığınız evinize yapacağınız küçük ama önemli detaylar evinizin değerini artırır. Böylece evinizi en kısa sürede satarak kârlı çıkabilirsiniz.

● Evinizin teknik bazı özelliklerini göz önünde bulundurun. Bulunduğunuz iklime ayak uyduracak sıcağı ve soğuk havayı en az hissettiren kapı ve pencereler ısınma masraflarını azaltacağı gibi evinize aydınlık ve ferah bir görünüm getirecek.

● Zeminlere dikkat! Evinize talip müşteriler, tasarruf edebilmenin yanında bakımlı bir eve sahip olmak isteyeceğinden hem sıcaklık konuları hem de görsellik dikkat edilmesi gereken hususlardan... Tabii bulunulan ilin şartlarına uygun fayans, ahşap parke, lamine parke kullanımı gibi...

● Kartonpiyer faktörü... Odaların, özellikle de misafirlerin ağırlandığı salonda kartonpiyer kullanımı ışıklandırma ve evinize değer katma anlamında büyük bir öneme sahip bulunuyor. Kartonpiyerler evinizi hem daha geniş ve ferah gösterecek hem de maddi açıdan değer sağlayacaktır.

● Mutfaklar da hanımların zamanının büyük bir çoğunluğunu geçirdiği için alıcının eşine güzel, çekici görünmeli. Mutfak dolapları ve mutfak dekorasyonu yatırımı mutfağınızın temiz ve bakımlı görünmesi açısından olumlu bir hamle olacak. Mutfağınızı komple yenilemek yerine kapı kollarını ve tezgahı değiştirebilir, dolap kapaklarını boyayabilirsiniz. Böylece hem yeni bir görüntü oluşturabilir, hem de fazla masraf yapmamış olursunuz. Bütün bu değişiklikleri yaparken klasik çizgiden sapmamaya özen gösterin; çünkü müşterilerin zevkleri sizinkinden farklı olabilir.

● Ayrıntılara önem verin. Eksik ya da çalışmayan lambalar, sızdıran lavabolar, kolu çalışmayan kapılar hepsi ihmalkarlığın göstergesidir. Asla evinizi ihmal ettiğinizi hissettirmeyin, her şeyin doğru çalıştığından emin olun. Yarım kalan işleriniz varsa tamamlayın. Bir evin değerini artıran tek şey evi komple dekore etmek değil aynı zamanda aşınmış, boyası sökülmüş duvarları yeniden boyamaktır. Canlı renkleri kullanmaktan hoşlanabilirsiniz, ama satılığa çıkaracağınız evinizi sade ve açık bir renge boyamanızda fayda var.

● Evinizin konumunu da satın! Sadece evinizi değil, evinizin konumunu da satın. Bunun için evinizi değerli kılabilecek potansiyel cazibe merkezlerinin bir listesini çıkarın. Ulaşım, okullar, alışveriş merkezleri vs. hakkında. bilgi verin.