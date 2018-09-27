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Evgör mobilyadan evleneceklere müjde

14 yıldır evlenen çiftlerin yanında olan Evgör markası kaliteli mobilyaları ve renkli desenleri ile hem kalitenin vazgeçilmez adresi hem de uygun fiyatlarla yeni evlenen çiftlerin yardımcısı olmaya devam ediyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 22:22
Evgör mobilyadan evleneceklere müjde

Yemek odası takımı, yatak odası, oturma odası ve salon takımları dahil eviniz için bütün ihtiyaçlarınızı Evgör Mobilya sayesinde kolaylıkla karşılayabilir ve uygun fiyatlara kaliteden ödün vermeksizin şık bir ev dekorasyonu yaratabilirsiniz. Bu yıl kampanyaları yüzde 25 indiriminde dahil olduğu Evgör Mobilya yeni evlenen çiftlere yardımcı olarak hayallerindeki mobilyalara kavuşmalarını sağlayacaktır. Şık tasarımları ve kaliteli yapısı ile Türkiye’nin birçok ilinde şubesi bulunan Evgör Mobilya’nın bu yılki kampanyasını sizde kaçırmayın. Hızlı teslim ve kurulumun yapılması Ayrıca çiftlerin istedikleri ihtiyaçlarının da karşılanmasını sağlayan Evgör Mobilya sizlerin yanınızda olacaktır.

Bu Sene %25 İndirim

Düğün paketlerinden genç odasına kadar birçok Mobilya çeşidinin bulunduğu Evgör Mobilya bu sene yüzde 25 indirimli KDV tutarından indirim yapmaktadır. Böylelikle Hayalinizdeki mobilyaya daha uygun fiyatlara sahip olmanız için size yardımcı olmaktadır. Yeni evlenen ve evini yenileyenlere özel sunulan Bu yüzde 25 indirimli fırsatı kaçırmadan Siz de bir an önce Evgör şubelerine uğrayın. Avangart mobilya takımlarından Spor desenlere kadar her zevki ve her tercihe özel Mobilya seçeneğini sunan Evgör Mobilya birçok Mobilya Düğün Paketi ihtiyaclarınızı karşılayacaktır. Salon takımlarından mutfak takımları ne kadar birçok özel mobilyada özel indirimler sunmasını yanında Ayrıca bu yıl ki %25’lik indirim fırsatını kaçırmamak için acele edin.

Evgör Mobilya İle Tarzınızı Yansıtın

Yeni evlenenlerin en çok zorlandıkları seçimlerden biri de Mobilya seçimidir. Çiftlerin şık ve kendi tarzlarına uygun bir şekilde Mobilya seçimi yapması istedikleri mobilyayı bulmakta zorlanmaları kadar ayrıca fiyat konusunda da bütçelerini zorlamaları gerekmektedir. Bu sene Evgör’ün yüzde 25’lik indirim fırsatını kaçırmayarak sizde hem istediğiniz tarzda mobilyaları evinizi düşebilir hem de bütçenizi zorlanmadan uygun fiyatlarla istediğiniz mobilyalara kavuşabilirsiniz. Avangart ve klasik mobilya tarzından spor ve daha rahat Comfort Mobilya seçimi yapmak isteyenlerin tarzlarını birlikte oluşturabileceği Evgör Mobilya sayesinde istediğiniz tarzda Mobilya seçimini burada yapabilirsiniz. Şıklık ve rahatlığı bir arada sunan Evgör Mobilya hem tarzınızı yansıtan bileceğiniz hem de bütçenize uygun fiyatlarda Mobilya bulabileceğiniz bir adrestir.

Yılın Büyük İndirim Fırsatını Kaçırmayın

Bu yılın son ve en büyük indirimlerinden biri olan ev görün sunduğu yüzde yirmi beşlik indirim fırsatının kaçırmadan sizde acele edin. Şık rahat ve tarzınızı oluşturabileceğiniz birbirinden mükemmel Mobilya seçeneklerini kaçırmadan indirim fırsatından yararlanın. Kampanyanın stoklarla sınırlı olan Mobilya tarzlarını sizde evinizde görmek ve bu fırsatlardan yararlanmak için acele etmeniz gerekiyor. Evgör Mobilyanın size sunduğu hızlı teslimat ve kurulum fırsatından da Böylelikle yararlanabilirsiniz. Düğün paketi ve birçok Mobilya paketini bir arada alarak daha büyük indirimlerde elde edebilirsiniz. Evgör Mobilya sayesinde tarzınızı ve şıklığınızı yazacağınız ev döşemelerinizi sizde gerçekleştirebilir ve Hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 22:22
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