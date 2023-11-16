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Gündem

Evden tarih fışkırdı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 11:31:00 -
Evden tarih fışkırdı

Sivas’ta polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda fosiller ile tarihi objeler ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarını engellemek maksadıyla kentte bir eve ve eklentilerine operasyonda düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; 11 adet nesli tehlike altında olan hayvan türüne ait kafatası ve boynuzu, 2 adet tarihi eser niteliğinde hançer-kama, 1 adet tarihi eser niteliğinde mühür, 1 adet trilobit böcek fosili, 1 adet mosasauros deniz canlısı fosili, 1 adet deniz kabuğu fosili ele geçirildi.

Olaya ilişkin, bir şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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